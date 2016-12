Champions League: de opvallendste statistieken van de poulefase

In 96 wedstrijden vielen in totaal 278 doelpunten, goed voor een gemiddelde van 2,9 treffers per match. Het trefzekerst was Borussia Dortmund, dat het record verbeterde met 21 doelpunten, goed voor een gemiddelde van 3,5 per match. Kanttekening: op de vijfde speeldag deden de Duitsers acht keer de netten trillen tegen Legia Warschau (8-4). Tot woensdag werd het poulerecord met 20 goals gedeeld door Manchester United, Real Madrid en Barcelona.

Club Brugge bleef steken op amper twee doelpunten, thuis tegen Porto (1-2) en in Leicester (2-1). Enkel het Kroatische Dinamo Zagreb deed slechter, het kon geen enkele keer scoren in groep H (tegen Juventus, Sevilla en Olympique Lyon).

De ploeg waarvan de doelman zich het meest moest omdraaien, is - weinig verrassend wegens de zware nederlaag tegen Dortmund - Legia Warschau. De Polen slikten in 6 wedstrijden liefst 24 tegendoelpunten. Club Brugge moest 14 treffers incasseren.

Doelpogingen

De meeste doelpogingen kwamen van Bayern München: 118. Daarvan waren er 48 tussen de palen (goed voor 14 doelpunten), gingen er 45 naast en werden er 25 afgeblokt. Ter vergelijking: Blauw-zwart kwam tot 51 doelpogingen (20 on en 17 off target, 14 afgeblokt) en bezet daarmee de op vier na laatste plaats.

Wat de spelers betreft, tekent Lionel Messi (FC Barcelona) voor de meeste doelpogingen binnen het kader: 14, goed voor 10 doelpunten. Daartegenover staan 7 pogingen buiten het kader en 3 afgeblokt. De ranglijst van meeste doelpogingen off target wordt aangevoerd door... Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 13, tegenover 10 on target (2 goals) en 9 afgeblokt.

De Duitse rekordmeister is ook de kampioen van de passing, met 4252 geslaagde passes op 4612, goed voor een slaagpercentage van 92 procent. Club Brugge klokt af op 84 procent en - markant - doet daarmee beter dan Leicester City (76 procent), de winnaar van de groep van Blauw-zwart en even goed als Kopenhagen.

Belgen

In die categorie kunnen overigens de Rode Duivels in de verdediging van Tottenham Hotspur fraaie cijfers voorleggen: Jan Vertonghen 301 op 330 en Toby Alderweireld 170 op 186, beide goed voor 91 procent.

Een andere Rode Duivel, Dries Mertens, haalt overigens niet alleen de top vijf van de topschuttersstand (4 doelpunten), maar ook die van de assists (3 doelpunten). Onze landgenoot had dus een belangrijk aandeel in de kwalificatie en groepswinst van Napoli.

Yannick Carrasco scoorde twee keer en gaf één assist voor Atletico Madrid. Ook Kevin De Bruyne (Manchester City), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) en Thomas Meunier (Paris SG) vonden elk een keer de weg naar het doel.

Debuut

The Foxes zijn wel pas de vijfde club in de geschiedenis van de Champions League die er bij zijn debuut in slaagde zijn drie eerste wedstrijden te winnen. AC Milan (1992/1993), PSG (1994/1995), Juventus (1996/1997) en Malaga (2011/2012) deden dat voor.

Ook best knap: het naar CL-normen toch veeleer bescheiden AS Monaco werd in zijn vier laatste deelnames aan de groepsfase telkens groepswinnaar (eerder in 2014/2015, 2004/2005 en 2003/2004).