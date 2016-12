Champions League: Dries Mertens scoort winnende goal voor Napoli, Messi haalt record niet

Napoli kroonde zich op de zesde en laatste speeldag in groep B van de Champions League tot poulewinnaar gekroond. Het Italiaanse team won op het veld van Benfica met 1-2. Rode Duivel Dries Mertens was bij Napoli de uitblinker met een doelpunt en assist.

Benfica en Napoli hielden elkaar een uur lang stevig in de tang. Pas met de inbreng van Mertens, die na 57 minuten inviel als diepe spits, brak de partij open. De Rode Duivel stond nauwelijks een handvol minuten op het veld toen hij met een slimme tik Callejon door de thuisverdediging loodste. Die twijfelde oog in oog met Benfica-doelman Ederson niet en stiftte precies op het uur de 0-1 binnen. Tien minuten voor tijd verdubbelde Mertens (79.) de voorsprong. De Leuvenaar verschalkte Ederson een tweede keer met een trap in de linkerbenedenhoek. Benfica kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van Jiminez (87.) in de slotfase.

Het doelpunt van Mertens

Messi net niet

In de andere match in groep B rekende Dynamo Kiev in eigen huis makkelijk af met Besiktas (6-0). Via treffers van Besiedin (9.), Yarmolenko (30., op penalty), Buyalskiy (32.) en González (45.+2) had de thuisploeg Besiktas, waar verdediger Beck op het halfuur tegen een rode kaart aanliep, halfweg al tegen het canvas gemept. Sydorchuk (60.) en Moraes (77.) zetten in de tweede helft de 6-0 eindstand op het bord. Na een tweede geel voor Aboubakar eindigde Besiktas de match met negen.

In de stand is Napoli (11 punten) groepswinnaar, voor Benfica (8 punten) dat net als de Napolitanen overwintert in de Champions League. Besiktas (7 punten) blijft ondanks zijn zware nederlaag derde en mag naar de Europa League. Kiev is laatste met vijf punten en verlaat het Europese toneel.

In de andere poules die dinsdag aan de slag moesten, stond niet zoveel meer op het spel.

Lionel Messi kon het poulerecord van 11 doelpunten van Cristiano Ronaldo evenaren of verbeteren. Messi begon de avond met 9 doelpunten. Hij scoorde de eerste goal van Barcelona tegen Borussia Moenchengladbach (4-0), maar de overige goals van Barcelona werden gescoord door Turan.

In de andere match in poule C speelde Manchester City in eigen huis 1-1 gelijk tegen Celtic. Patrick Roberts (4.), door City verhuurd aan Celtic, zette het Schotse team op voorsprong, maar Iheanacho (8.) hing de bordjes snel op gelijke hoogte. Bij City kreeg Kevin De Bruyne rust, terwijl Vincent Kompany ontbrak met een blessure. In de stand kroont Barcelona (15 punten) zich tot groepswinnaar, voor Manchester City (9 punten). Mönchengladbach (5 punten) wordt opgevist in de Europa League, terwijl Celtic (3 punten) op alle fronten uitgeschakeld is.

Atletico niet langer perfect

Bayern München versloeg in groep D Atletico Madrid met 1-0. Ondanks de nipte nederlaag kronen de Madrilenen zich wel tot groepswinnaar.

Atletico, dat met een perfect rapport van vijftien punten op vijftien naar München trok, versierde twee vroege kansen, maar doelman Neuer stond pal op de pogingen van Rode Duivel Yannick Carrasco. De thuisploeg trok nadien het spel naar zich toe, en Lewandowski (28.) zorgde op vrije trap voor de 1-0.

Atletico ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker, maar de Duitse afweer hield stand. Carrasco verliet na een uur het veld. PSV kwam in de andere match in groep D in eigen huis niet verder dan een 0-0 draw tegen Rostov.

Atletico wint de groep met vijftien punten, voor Bayern dat drie punten minder telt. Rostov (5 punten) blijft derde en mag naar de Europa League. Voor PSV (2 punten) zit het Europese voetbal er dit seizoen op.

(Belga/RR)