Champions League: Mertens krijgt plaats in team van groepsfase

Nu de groepsfase van de Champions League voorbij is, geeft de Europese voetbalbond UEFA haar favoriete elftal van de poules weg. Club Brugge eindigde er met 0 op 18, maar er is toch een Belgische toets: Dries Mertens van Napoli.

Mertens, in de groepsfase goed voor vier goals en drie assists, krijgt in de aanval gezelschap van Lionel Messi (FC Barcelona) en Edinson Cavani (PSG). Zij konden respectievelijk tien en zes keer scoren.

In de goal van het dream team staat Jan Oblak van Atlético Madrid .In zes groepsmatchen hield hij vier keer de netten schoon. Tegen PSV stopte hij een penalty. In de verdediging staan Mathias Jorgenson en Ludwig Augustinsson (beiden FC Kopenhagen) en Sevilla's Sergio Escudero. Opvallend daarbij is dat Kopenhagen de achtste finale van de Champions League niet haalde. Het werd derde in de groep vna Club Brugge.

In het middenveld vinden we Mesut Özil (Arsenal), net als Mertens goed voor vier goals en drie assists, André Silva (Porto), Riyad Mahrez (Leicester, nam vier van de zeven goals van zijn club voor zijn rekening) en Ricardo Quaresma (Besiktas).