Chapecoense: een nieuw begin

Hij is een van de miraculeuze overlevers. Vermagerd en met de blik op oneindig wandelt Helio Neto door de gangen van de Arena Condá. Het is de eerste keer sinds het ongeval dat hij terug in het stadion van Chapecoense is. 'Het feit dat ik hier ben, geeft me kracht', murmelt de verdediger van 31 jaar, steunend op zijn krukken. Het is 4 januari, anderhalve maand na het drama van 28 november.

