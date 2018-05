Cheick Diabaté (Benevento) is goed bij schot

18 februari, speeldag 25 in de Serie A. Met een gelijke stand (2-2) op eigen veld tegen Crotone is Benevento op weg naar een nieuwe wanprestatie. Er blijven nog twee minuten te gaan in de reglementaire speeltijd wanneer Cheick Diabaté op de voorgrond treedt. Twaalf minuten na zijn eerste stappen in het calcio pakt de Malinees uit met een onhoudbare volley en schenkt hij zij...