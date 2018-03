Chelsea versus Barcelona: garantie voor spanning

'We speelden bijna de perfecte wedstrijd, maar betaalden zwaar voor één foutje', zo analyseerde Chelsea-trainer Antonio Conte de heenmatch van zijn team tegen in de achtste finales van de Champions League tegen FC Barcelona (1-1). Een kwartier voor tijd profiteerde Lionel Messi van zeldzaam mistasten in de defensie van de thuisploeg om de openingstreffer van de Braziliaan Willian uit te vegen. Overigens pas het eerste doelpunt ooit van de Argentijn tegen de Blues.

