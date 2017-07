Chinees geld geeft Slavia Praag een boost

Voor het eerst sinds 2009 kroonde Slavia Praag zich afgelopen seizoen nog eens tot kampioen van Tsjechië. De club zat jarenlang in zwaar financieel onweer, maar daar kwam een einde aan in september 2015 toen Slavia door het Chinese energiebedrijf CEFC werd opgekocht.

De ware bedoelingen van CEFC werden nooit onthuld, maar vermoed wordt dat de Chinese firma de Tsjechische traditieclub gebruikt als propagandatool om economische contracten binnen te rijven. Voorzitter Jaroslav Trdik is immers ook meteen het hoofd van de Tsjechische poot van CEFC, die gezien wordt als het Europese hoofdkwartier van de Chinese firma. Trdik, een niet onbesproken oud-minister, is ook adviseur van de Tsjechische president Milos Zeman, die in eigen land de wind van voren krijgt omdat hij de rode loper uitrolt voor Chinese bedrijven.

Ondanks de overname zijn de fans van Slavia niet ontevreden. De tradities worden gerespecteerd en supporter Martin Krob werd zelfs aangesteld tot algemeen directeur van de club. CEFC kocht ook de Eden Arena en kondigde aan dat het nog miljoenen euro wil investeren in het stadion om de capaciteit (nu 21.000 toeschouwers) op te drijven en om er de thuisbasis van de Tsjechische nationale ploeg van te maken.

Interviews geeft CEFC niet, maar vorige week werd duidelijk dat de Chinezen bereid zijn om ook op de transfermarkt serieuze inspanningen te doen. Op één dag tijd werden met de Portugees Danny (33, Zenit), Halil Altintop (34, Augsburg) en Roeslan Rotan (35, Dnjepr) drie topaanwinsten voorgesteld. Transferbedragen werden niet vermeld.

Een jaar geleden was Slavia nog kansloos tegen Anderlecht in de play-offronde van de Europa League. Het ging thuis onderuit met 0-3 en verloor ook in het Astridpark met 3-0. De Europese uitschakeling betekende het einde van coach Dusan Uhrin, die werd vervangen door Jaroslav Silhavy. De 55-jarige oud-verdediger leidde de club vervolgens naar de titel.