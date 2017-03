'Chinese club van Witsel wil ver gaan voor Dries Mertens'

Dries Mertens wordt in de Italiaanse pers opnieuw gelinkt aan Tianjin Quanjian, de Chinese club van Axel Witsel. Op zijn website meldt Il Roma dat de aanvaller van Napoli hoog op het verlanglijstje staat van de coach van Tianjin, de Italiaanse ex-international Fabio Cannavaro, en dat de club een jaarsalaris tot twintig miljoen euro veil heeft om Mertens te verleiden tot een verhuis naar China. Dat zou van de 29-jarige Leuvenaar een van de beste betaalde voetballers in de wereld maken.

Of een en ander echt zover komt, valt sterk te betwijfelen. De interesse van Tianjin Quanjian is niet nieuw. Afgelopen winter trokken de club al aan de mouw van Mertens, zo meldde Het Laatste Nieuws eerder deze maand.

Mertens is bij Napoli aan het beste seizoen in zijn carrière bezig, hij maakte dit seizoen al 25 doelpunten in 36 wedstrijden voor de huidige nummer drie in de Serie A.