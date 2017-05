Chinese eigenaars SV Roeselare nemen ook Reading FC over

De English Football League (EFL) keurde de overname goed en een officiële bevestiging van de transactie verscheen intussen op de website van de Engelse tweedeklasser: Dai Yongge en Dai Xiu Li zijn de nieuwe meerderheidsaandeelhouders van Reading FC. Broer en zus Dai kochten 75 procent van de aandelen. De resterende 25 procent blijven in het bezit van de vorige eigenaars, een Thais consortium.

Dai Xiu Li is sinds vorige zomer meerderheidsaandeelhouder van SV Roeselare. Daar wordt ze nog aangesproken als mevrouw Hawken of Xiu Li Hawken. Hawken is de naam van haar Engelse ex-echtgenoot Tony Hawken. Haar broer Dai Yongge is eigenaar van de Chinese tweedeklasser Beijing Rehne FC.

Reading FC speelt maandagnamiddag in Wembley tegen Huddersfield Town FC de play-off-finale voor promotie naar de Premier League. Johan Plancke, CEO van SV Roeselare, zal er aanwezig zijn. 'Mocht Reading promoveren, dan zullen enkele van hun spelers volgend seizoen misschien beschikbaar zijn voor ons', zegt hij. 'De sportieve leiding is er in handen van twee Nederlanders uit de Ajaxschool: manager Jaap Stam en technisch directeur Brian Tevreden. Dat maakt het heel makkelijk om te communiceren. Anderzijds is Reading een club die eender welke speler uit de Belgische competitie kan kopen. Voor hen ben ik een goedkoop scoutingsapparaat dat hen tips kan geven.'