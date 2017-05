Christian Benteke: 'Ik laat het hoofd nooit hangen'

Op 26 april won Tottenham met 0-1 op het veld van Crystal Palace, door een doelpunt van Christian Eriksen - de achtste zege op rij voor de Spurs. Nadat ze Chelsea en Liverpool ten val brachten, kwamen de Eagles dit keer niet tot scoren. Dat was voor het eerst in de maand april, waarin Christian Benteke vijf keer de weg naar de netten vond. De voorbode van deze terugkeer aan de top vond al plaats eind maart in Sotsji, waar The Beast in 45 minuten tweemaal scoorde en een penalty uitlokte tijdens Rusland-België (3-3).

