Christoffer Andersson: het Paninispook

Sinds het WK 1970 in Mexico maakt en verkoopt Panini WK-stickeralbums. Het Italiaanse bedrijf is zo een belangrijke speler geworden op de voetbalmarkt en hun WK-albums gaan met miljoenen over de toonbank.

Maar omdat Panini zijn verzamelboeken een paar weken voor aanvang van het toernooi uitbrengt, moet het soms gissen wie er in de definitieve selectie zal zitten. En met late blessures of schorsingen kan het al helemaal geen rekening houden.

Het gevolg is dat er regelmatig spelers in de selecties opduiken die uiteindelijk niet naar het WK gaan. Dat gebeurde met 685 van de 4895 voetballers die tussen 1970 en 2014 de albums haalden, rekende het Britse voetbalmagazine The Blizzard uit. Dat is een foutenmarge van veertien procent.

Bij de 'slachtoffers' zitten soms grote namen: Gianfranco Zola (Italië) in 1998, Steven Gerrard (Engeland) in 2002, en Ronaldinho (Brazilië) in 2010.

Maar één speler had wel enorm veel pech. Christoffer Andersson is een nobody voor het grote publiek, maar in Zweden is hij wel een naam. Hij maakte zes jaar lang, van 2000 tot 2006, deel uit van de nationale ploeg. 'Ik was nooit geblesseerd en ik was zowat op elke positie inzetbaar', zegt de nu 39-jarige assistent-coach in The Blizzard.

Hij voetbalde meer dan 300 wedstrijden in de Zweedse eerste klasse en speelde met Helsingborg in de Champions League en de UEFA Cup. In de aanloop naar het WK 2002 stond hij in zeven van de tien kwalificatiewedstrijden op het veld. 'Ik nam zelfs mee het Zweedse WK-lied op', zegt hij. Maar uiteindelijk mocht hij niet mee naar Japan en Zuid-Korea.

Hij maakte min of meer hetzelfde mee voor het EK 2004 in Portugal en het WK 2006 in Duitsland.

'Natuurlijk had ik graag eens gespeeld op een WK', blikt hij terug. 'Als mijn kleinkinderen ooit die Paninialbums vinden, zal ik erover liegen', lacht hij. 'Of beter nog: ik zal hen dit verhaal vertellen. Dat iemand me is komen opzoeken omdat ik twee WK's gemist heb. Dat is zeker even goed.'