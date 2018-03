Cijfers bewijzen het: Dembélé aan de top

Volgens het Internationaal Centrum voor Sportstudies (CIES) moet Mousa Dembélé enkel voor Toni Kroos (Real Madrid) de duimen leggen.

Onder andere Ivan Rakitic (FC Barcelona) en ex-Anderlechtmiddenvelder Lucas Biglia (AC Milan) scoren minder goed dan Toni Kroos en Mousa Dembélé bij de verdedigende middenvelders.

Verdediging

Het Zwitserse databedrijf heeft de vijf grootste competities onderzocht. Enkel de voetballers die minstens 45 minuten in de laatste acht competitiewedstrijden hebben gespeeld, komen in aanmerking. De ranking is opgesteld aan de hand van zes verschillende factoren: nauwkeurigheid, herstel, passing, dribbels, kansen en afstandsschoten.

Bij de doelmannen is Thibaut Courtois de opvallende afwezige in de top tien. Wie wel goed scoort is Hugo Lloris (Tottenham), Alisson Becker (AS Roma) en Alphonse Aréola (Paris Saint-Germain).

Verrassend genoeg bekleedt met Kalidou Koulibaly een ex-Genkie de eerste stek in het klassement bij de centrale verdedigers.

Middenveld en aanval

Bij de box-to-box-spelers voert ex-Ajacied Christian Eriksen (Tottenham) de rangschikking aan. Marek Ham¨ík (Napoli) en Ilkay Gündogan (Manchester City) volgen op de voet. Kevin De Bruyne (Manchester City) heeft met een score van 85.5 de zesde plaats beet.

Vanzelfsprekend is Lionel Messi (FC Barcelona) de beste vleugelaanvaller. Met een score van 93.7 laat hij Liverpoolsensatie Mohammed Salah (89.9) en AC Milanvedette Hakan Çalhanoglu (88.8) ver achter zich.

Als het op de diepe spits aankomt, scoort Cristiano Ronaldo (Real Madrid) als vanouds goed. Met Gonzalo Higuaín (Juventus) en Harry Kane (Tottenham) krijgt hij mooi gezelschap in de top drie. Onze landgenoten Dries Mertens (Napoli) en Eden Hazard (Chelsea) belanden op de zevende en negende plaats in het klassement.