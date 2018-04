City kampioen: titel nummer vijf voor Vincent Kompany, de tweede voor Kevin De Bruyne

De meest gedecoreerde speler van de Britten is Fernandinho. Bij het Oekraïense Sjachtar Donetsk eindigde de 32-jarige Braziliaan zes keer als eerste in de ranking van de Premjer Liha. Met City kroonde hij zich in 2013/14 tot kampioen. Ook David Silva en Sergio Agüero maakten toen deel uit van het elftal dat onder Manuel Pellegrini helemaal bovenaan finishte.

Twee seizoenen eerder (2011/12) veroverden de Citizens met Silva, Agüero en Vincent Kompany hun derde titel, de eerste in 44 (!) jaar. Tussen de eerste (1937) en tweede (1968) zat ook al een eeuwigheid. Rode Duivel Kompany mocht in eigen land het feest inzetten bij RSC Anderlecht (2003/04 en 2005/06).

Twee op een rij

Drie voetballers zullen voor het tweede jaar op rij champagne mogen knallen. Benjamin Mendy en Bernardo Silva waren ploegmaats bij AS Monaco toen ze vorig seizoen Paris Saint-Germain voorbleven in de Ligue 1. Met SL Benfica won rechtsbuiten Silva de competitie in zijn vaderland Portugal in 2013/14.

Het derde feestvarken is Danilo, vorig jaar te sterk voor FC Barcelona met Real Madrid. Eerder bemachtigde hij de Portugese titel met FC Porto in 2011/12 en 2012/13. Hij deelde de kleedkamer met Nicolás Otamendi die de beker van de Primeira Liga in 2010/11 al eens won. Keeper Ederson was twee keer de beste van Portugal met SL Benfica (2015/16 en 2016/17).

In dat andere Portugeessprekende land vertrok Gabriel Jesus door de grote poort bij zijn opleidingsclub Palmeiras: de Braziliaan sloot in 2015/16 de vaderlandse competitie als eerste af.

Primeur voor Sterling, Sané en Stones

Ivoriaan Yaya Touré is de enige speler die al in drie verschillende landen kampioen wist te spelen: in Griekenland (Olympiakos Piraeus 2005/06), Spanje (FC Barcelona 2008/09 en 2009/10) en Engeland (Manchester City 2011/12 en 2013/14). Doelman Claudio Bravo behaalde ook twee titels in La Liga met Barça (2014/15 en 2015/16) en eentje in de Chileense competitie met Colo Colo (2005/06).

Kyle Walker, Raheem Sterling, Leroy Sané, Fabian Delph, John Stones, Oleksandr Zinchenko, Aymeric Laporte, Phil Foden en Brahim Díaz zullen de laatste speeldag, zondag 13 mei, voor de eerste keer in hun carrière een kampioenenschaal in de lucht mogen houden.

Vicekampioen met de Wolven

Het enige kampioenschap op het palmares van Kevin De Bruyne tot dusver is het Belgische in 2010/11. Na een spannende strijd met de Luikenaars van Standard trokken de Limburgers van KRC Genk aan het langste eind. In 2014/15 werd 'KDB' met Die Wölfe (de Wolven) van VfL Wolfsburg vicekampioen, een prestatie op zich in de door Bayern München gedomineerde Bundesliga.

Borussia Dortmund (2011/12) was de laatste nummer één vooraleer het dominante tijdperk met vijf opeenvolgende bekers van Rekordmeister Bayern begon. Voor ex-Borusse Ilkay Gündogan was het de eerste titel uit zijn loopbaan.

Sneller dan tv

Aan het eind van het Premier League-seizoen reikt spelersvakbond Professional Footballer's Association (PFA) de PFA Player of the Year Award uit. Kevin De Bruyne ligt met Liverpool-spits Sadio Mané in polepositie voor de trofee. Rio Ferdinand denkt de oorzaak voor het uitmuntende seizoen van onze landgenoot te kennen.'Ik denk dat Kevin De Bruyne een trainer nodig had die het spel ziet zoals hem', verklaarde de oud-verdediger van Manchester United. 'Met Pep slaagt hij erin om die visie uit te voeren binnen het kaderwerk van dit team. Hij ziet passes sneller dan al de rest, zelfs sneller dan wij die volgen op televisie. Dat is bewonderenswaardig.' Mooie woorden van Ferdinand, vaste analist bij BT Sport maar vooral oudgediende van stadsrivaal Manchester United.