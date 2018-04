CL voor vrouwen: grijpt Engeland de macht?

De komende twee zondagen staan de heen- en terugwedstrijden in de halve finales van de Champions League voor vrouwen op het programma. De te kloppen ploeg is Olympique Lyon, dat de vorige twee edities op zijn naam schreef. In de kwartfinales schakelde het FC Barcelona uit, met onder meer Lieke Martens (25) in de rangen. De Nederlandse werd vorig jaar door de FIFA nog verkozen tot beste voetbalster ter wereld. Lyon neemt het op tegen Manchester City, dat de Champions League nog nooit kon winnen maar de laatste jaren aan een opmars bezig is.

In de andere halve finale staan VfL Wolfsburg en Chelsea tegenover elkaar. Ook de Duitsers hebben een zekere traditie in de Champions League: ze wonnen de beker al twee keer, in 2013 en 2014. Voor Chelsea is een plaats in de halve finales een primeur. Doorheen de geschiedenis van de Women's Cup (zoals het toernooi van 2001 tot 2009 heette) en later de Women's Champions League hield vooral Arsenal de eer van de Engelse vrouwen hoog. In 2007 wonnen de Arsenal Ladies het toernooi een eerste en voorlopig laatste keer.

Bij Wolfsburg is onze landgenote Tessa Wullaert (25) bezig aan haar laatste seizoen. Ze zou namelijk graag naar de Premier League gaan. 'Ik denk dat Engeland de komende jaren de toonaangevende competitie in Europa zal worden. Daar wil ik bij horen', zei ze in een Belgische krant. Het is een publiek geheim dat Manchester City, straks mogelijk een tegenstander in de finale, haar favoriete ploeg is.

Bij Chelsea loopt een zekere Eniola Aluko in de spits. De 31-jarige Engelse met Nigeriaanse roots zorgde begin dit seizoen voor commotie toen ze Mark Sampson (nu 35), de bondscoach van het Engelse vrouwenelftal, beschuldigde van racisme. De trainer zou haar gevraagd hebben om ervoor te zorgen dat haar familie het ebolavirus niet zou meebrengen vanuit Nigeria. In de nasleep van het proces werd Sampson ontslagen en opgevolgd door Phil Neville.