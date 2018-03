Clarence Seedorf raapt slechts 2 op 18 als trainer bij debuut in de Primera División

Sinds 5 februari is Clarence Seedorf, 87-voudig Nederlands international, de sportief eindverantwoordelijke bij Deportivo La Coruña, na zijn coachervaringen bij het Italiaanse AC Milan en het Chinese Shenzhen Xiangxue. De Surinamer moet de Spaanse eersteklasser behoeden voor degradatie. Voor Seedorf is het een herexamen als hoofdtrainer, nadat zijn vorige passages uitdraaiden op een teleurstelling.

Zijn palmares als voetballer is indrukwekkend. Op amper zestienjarige leeftijd debuteerde hij in 1992 op amper zestienjarige leeftijd als jongste speler ooit in het eerste elftal van Ajax. Na de CL-zege in 1995 vertrok de middenvelder naar het buitenland. Hij won nadien met Real Madrid en AC Milan nog driemaal de beker met de grote oren.

Zo voortvarend het spelersgedeelte verliep, zo moeizaam verloopt vooralsnog zijn carrière in maatpak. Bij de Rossoneri moest Seedorf na een kleine vijf maanden vertrekken en zijn avontuur in de Jia League duurde niet veel langer. In theorie oogt de klus bij Depor veel uitdagender. Begin deze eeuw kroonde de club zich immers nog tot Spaans kampioen. Barcelona en Real Madrid reizen altijd met schrik af naar het noordwestelijke puntje van het land.

'Geen extra druk'

Maar door financiële zorgen kwakkelt Deportivo La Coruña de afgelopen seizoenen. In 2011 én 2013 zakten ze daardoor zelfs naar de Segunda División. Ook nu is het team op de dool. Seedorf is als de derde hoofdcoach dit seizoen, maar de laatste zege dateert al van vier maanden geleden. Opnieuw komt het succes er niet vanzelf, want Seedorf sprokkelde in zes duels amper punten, met slechts één treffer.

Maar hoe zorgwekkend en penibel de situatie ook is, de goedlachse Nederlander weigert te spreken over degradatievoetbal. 'Het draait om doelen. Belangrijk blijft om daarmee sereen om te gaan', spreekt hij met de kalmte die hem kenmerkte als (top)profvoetballer.

Seedorf voelt 'geen extra druk'. Hij veranderde de trainingstijden, koos een nieuwe aanvoerder, speelt bijna elke competitiewedstrijd met een ander systeem, waardoor de basisopstelling niet altijd logisch is. Het gat met de veilige zeventiende plaats (UD Levante) bedraagt vijf punten.

Er breken cruciale weken aan, met nog tien wedstrijden te gaan. Zaterdag komt Las Palmas (achttiende) naar het eigen Riazorstadion, drie weken later wacht hekkensluiter Málaga CF. 'Ik probeerde in mijn eerste maand zekerheden in te bouwen. Maar als je niet voldoende zelfvertrouwen hebt, komt het er niet uit. Voordat ik hier was, leefde het gevoel dat elke aanval van de tegenpartij tot een goal kon leiden. Nu hebben we dat niet meer. Mijn team oogt almaar stabieler.'