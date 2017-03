Clásico Barça - Real in stadion van Miami Dolphins

De eerste keer dat Real Madrid en FC Barcelona elkaar troffen op niet-Spaanse bodem, was in 1982 in het Venezolaanse Barquisimeto. In een verzengende hitte won de Koninklijke met 1-0, doelpunt van Vicente Del Bosque. Die wedstrijd ging toen haast onopgemerkt voorbij. De Spaanse oud-bondscoach legt uit in de sportkrant AS: 'De kranten stonden toen vol met nieuws over de voorbereiding van de nationale ploeg op het WK (dat in Spanje werd gespeeld, nvdr). Ook Diego Maradona, die net getekend had bij FC Barcelona, was op dat moment in Spanje aangekomen met de Argentijnse nationale ploeg.'

Zevenendertig jaar later zullen de twee Spaanse topclubs elkaar nog eens bekampen buiten Spanje: op 29 juli in Miami. De wedstrijd maakt deel uit van de International Champions Cup, een vriendschappelijk toernooi in het voorseizoen dat op verschillende continenten afgehaspeld wordt. Deze keer gaat een deel van het toernooi in Azië door. In China sparren AC Milan, Inter, Borussia Dortmund, Bayern München en Arsenal tussen 18 en 24 juli tegen elkaar. En in Singapore komen Chelsea, Bayern München en Inter van 25 tot 29 juli samen voor wat vriendschappelijke onderonsjes. De tickets voor die matchen in Azië moeten tussen de 20 en de 40 euro kosten.

Een ander deel van het toernooi vindt plaats in de Verenigde Staten. Wil je de clásico in Miami gaan bekijken, dan betaal je wel iets meer voor je toegangsbewijs: van 325 tot 4200 euro. Het duel werd dan ook aangekondigd als 'het grootste spektakel ter wereld na het WK'. De wedstrijd wordt gespeeld in het Hard Rock Stadium, het stadion van American footballteam Miami Dolphins dat plaats biedt aan 75.000 toeschouwers. De organisatoren willen er een typisch Amerikaans spektakel van maken, genre Super Bowl. Het geheel zal zes uur duren, met concerten voor en na de wedstrijd en zelfs tijdens de rust. Nee, deze clásico zal zeker niet onopgemerkt voorbijgaan...

(Steve Van Herpe)