Clasie stuurde Fiorentina, Porto én Roma wandelen

Clasie voetbalde vier jaar in het A-elftal van Feyenoord. 'Een bewuste keuze', zegt hij. 'Na twee seizoenen kon ik al weg, maar twee jaar lang heb ik dat afgehouden.

'De eerste ploeg was Fiorentina. Ik sprak met hun directeur, maar uiteindelijk had ik er geen goed gevoel bij. Daar ben ik dan altijd heel open in geweest, ook tegenover mijn zaakwaarnemer. Die vond dat ik alleen mocht beslissen als het naar mijn gevoel ook klopte. Ik vond het te vroeg, had het gevoel nog niet uitgeleerd te zijn. Niet mentaal, niet conditioneel, niet als voetballer. Ik had het naar mijn zin bij Feyenoord. Ik kwam er niks te kort, ook niet financieel.'

'De tweede keer dat ik weg kon, was naar Porto. Daar waren we heel dicht bij, maar die wilden wachten tot het einde van de transferperiode. Dat voelde bij mij dan niet goed. Ik ben iemand die snel duidelijkheid wil. Dus ging ik met Feyenoord een nieuw contract tekenen. Iemand die in het midden van een seizoen moet beginnen, of op het einde van een transferperiode komt, heeft het altijd lastiger.'

Southampton

Ronald Koeman haalde Clasie uiteindelijk naar Southampton. Vanwaar de keuze voor Engeland in 2015, één jaar na het WK? 'Voor het eerst voelde ik toen dat ik klaar was bij Feyenoord. Bij Southampton zaten al een aantal spelers die Nederlands spraken en het is een rustige stad, dus was het geen moeilijke beslissing.

'De enige met wie ik er echt over heb gepraat, vooraf, was mijn vrouw. Ik had al een kindje, ze was zwanger van het tweede. Zij geeft in principe alles op voor jou: geen vriendinnen vlakbij, geen familie, niets. Voor een voetballer die naar het buitenland vertrekt, is de vrouw op dat moment het belangrijkste.'

'Ik kon ook naar AS Roma, maar toen Koeman belde was de keuze snel gemaakt. Ik vind de Engelse competitie de mooiste, qua kwaliteit de beste. Daar kan de nummer één bij de nummer twintig verliezen. Ik lig nog onder contract bij Southampton en volg het dus nog een beetje.

'Laatst zag ik de match tegen Tottenham: het verschil in de stand merkte je echt niet op het veld. Het tempo is geweldig, en fysiek is het allemaal sterker, maar de kwaliteit van de spelers is gewoon ook veel beter. Dankzij het vele geld kan iedereen spelers van 20 en 30 miljoen euro halen. Mijn eerste seizoen viel zeer goed mee, van de 27 wedstrijden heb ik er 20 gespeeld. Vaak gestart. Pas toen Koeman er wegging, ging ik minder spelen en ging het bergaf.'

Brugge

Zo kwam Clasie deze zomer in Brugge terecht. 'De eerste maanden waren lastig', erkent hij. 'Ook logisch. Ik had een knieblessure en het team draaide goed, dan is het moeilijk om erin te komen. Voor de winter ben ik een aantal keer goed ingevallen, en nu probeer ik het de trainer zo moeilijk mogelijk te maken.

'Ik vind het leuk voetballen hier. Heel veel fysiek wel. In Nederland is het tactisch sterk, met opbouw van achteruit, hier gaat het vaak snel heen en weer, schieten ze de bal naar voor en vliegen ze erachter aan. Een soort passie die me doet denken aan het Championship in Engeland.

'Sommige teams willen wel echt voetballen, maar vaak is het toch gooien. Wij voetballen goed, vind ik. We spelen aanvallend en zetten snel druk vooruit. Fysiek zijn we top, ik ben véél fitter dan in Engeland, echt waar.'

Je proeft haast zin in een definitieve overgang. Clasie: 'Neen, dat is nu heel moeilijk te zeggen. Veel te vroeg. Ik sta hier nog een paar maanden onder huurcontract en ik ga proberen zoveel mogelijk te spelen en een prijs te winnen. Daarna zien we wel wat er komt.'