Club met ambitie? Zoek een trainer in Italië

Drie punten uit de komende drie wedstrijden. Zoveel heeft Chelsea nog nodig om voor de vijfde keer onder Roman Abramovitsj kampioen te worden. Vanavond bij West Brom (8e) krijgen Hazard, Courtois en Batshuayi een eerste kans.

Lukt het niet, dan kan het maandag thuis tegen Watford (15e). Op de slotspeeldag komt Sunderland (20ste en volgend seizoen in tweede klasse). Kortom, er kan amper wat fout gaan.

Na het seizoen volgt dan nog eens een FA Cup Final, tegen Arsenal, de rivaal uit Londen. In zijn eerste jaar al meteen kans maken op twee prijzen, je kan moeilijk zeggen dat Antonio Conte onopgemerkt zijn intrede heeft gedaan in het Engelse voetbal.

Geen wonder dat de Chinese eigenaars van Inter, die deze week hun hoofdcoach bedankten, van hem prioriteit nummer één maken, ook al heeft Conte in Londen nog een contract voor twee seizoenen.

Italië boven

Na Carlo Ancelotti (Bayern), Massimo Carrera (Spartak Moskou) en straks ook Massimiliano Allegri (Juve, ook finalist van de Champions League) is met Conte opnieuw een Italiaan kampioen.

En als Real het in Spanje haalt, dan heeft het dat te danken aan een Fransman, Zidane, die ook vijf jaar in Italië voetbalde. Het weze duidelijk: als clubs met ambitie een goeie trainer zoeken, kunnen ze beter de blik richten naar Italië. Eens bellen met Coverciano, het Italiaanse trainingscentrum, of er niemand vrij is. Overigens is Carrera een gewezen assistent van Conte.

In de Premier League doen ze dat al langer. Veel aandacht ging vorige zomer uit naar het duel tussen Guardiola en Mourinho in Manchester, maar dat was buiten Italië gerekend. Italië, dat vorig seizoen al met Claudio Ranieri een coach had die de anderen een neus zette.

De titel van Leicester werd in Italië al haast even hard gevierd als in Engeland. In 2012 pakte Roberto Mancini met Manchester City de titel en in 2010 Ancelotti bij Chelsea. En toen Chelsea in 2012 de FA Cup won én de Champions League was dat onder leiding van Roberto Di Matteo.

Italië boven. Standard, waar wacht u op? Technisch directeur Olivier Renard heeft een spelersverleden bij Udinese en Modena. Misschien toch even het adressenboek uit die tijd openslaan...