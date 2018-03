'Clubs gebaseerd op de centen van een suikeroom, tuimelen vroeg of laat van hun voetstuk'

'The Roman Empire' (het rijk van Roman Abramovitsj) wankelt, volgens de Engelse pers. Na nederlagen tegen Bournemouth en Watford (die samen zeven keer scoorden tegen The Blues) en met het bezoek van FC Barcelona en uitwedstrijden tegen United en City uit Manchester later deze maand wordt luidop gespeculeerd over het vertrek van Antonio Conte. Het zou de twaalfde trainerswissel zijn in de vijftien jaar dat Stamford Bridge in Russische handen is.

