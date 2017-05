Conceição: 'Gaat het niet op training, dan stuur ik iedereen naar huis'

Dat Sérgio Conceição (42) 'een speciale' is, weten we in België al langer. Als speler was hij een apart karakter en ook als trainer houdt hij er blijkbaar unieke werkmethodes op na. Na een eerder geruisloze passage bij een aantal Portugese clubs maakt hij nu indruk bij FC Nantes, waar hij vorige week een contractverlenging van twee jaar kreeg. De spectaculaire remonte die de club doormaakte, was ook Standard, op zoek naar een nieuwe trainer, niet ontgaan.

Conceição gaf vorige week een uitgebreid interview aan France Football. Daarin legt hij uit hoe een weekdag er bij FC Nantes nu uitziet. 'Profspeler zijn, dat is niet trainen, douchen en dan naar huis gaan. Nee, een profvoetballer moet een werkdag hebben zoals de meeste mensen. Daarom vragen we bijvoorbeeld dat de spelers het ontbijt op de club nemen. Dat is niet om hen te pesten, maar om hen iets bij te brengen. Na het ontbijt houden we een videosessie en daarna is alles mogelijk. We kunnen beginnen trainen ofwel beginnen we te praten. Een speler kan het woord nemen en een discussie openen. Dat kan twee uur duren. In dat geval trainen we wat later. Je moet dat aanvoelen. Een werkdag, dat is feeling en we proberen er geen routine van te maken.'

Ook op training durft de Portugees impulsief te reageren. 'Als ik na twintig minuten zie dat de intensiteit ontbreekt en dat er geen reactie komt, dan leg ik alles stil en vraag ik hen om de volgende dag terug te komen. Ik heb dat als speler ook meegemaakt, van die dagen dat het niet lukt omdat je vermoeid bent of je hoofd er niet naar staat. Stop! Iedereen naar huis.'

Hij ziet wel een belangrijk verschil tussen de spelers van nu en die uit zijn tijd. 'Wanneer de trainer me destijds iets zei, dan knoopte ik dat in mijn oren. Nu gaat het erin en er even snel weer uit, de concentratie is niet dezelfde. Er is de telefoon, de makelaar, de vrienden,... Daarom breng ik op de dag van de match een aantal zaken voor een laatste keer in herinnering. Ik ga de wereld niet veranderen, dus ik pas me aan aan de realiteit van vandaag.'