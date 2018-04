Controverse over voetbaltrip Leeds naar Myanmar

Binnen twee weken zit de competitie in de Championship, de Engelse tweede divisie, erop. Wanneer de laatste match tegen Queens Park Rangers gespeeld is, reist middenmoter Leeds United naar Myanmar.

De ploeg van Laurens De Bock zal er twee vriendschappelijke wedstrijden afwerken: tegen een selectie van het nationale kampioenschap op 9 mei in Yangon en tegen het nationale elftal twee dagen later in Mandalay.

Etnische zuivering

Myanmar is een controversiële bestemming. In het overwegend boeddhistische land hebben Rohingya-moslims geen burgerrechten, de regering ziet de bevolkingsgroep als illegale immigranten. Het Myanmarese leger en de politie zou zich schuldig maken aan het platbranden van dorpen, groepsverkrachtingen, massamoorden en mishandelingen.

De Verenigde Naties noemde de behandeling van de religieuze minderheid 'een schoolvoorbeeld van etnische zuivering'. Ooit leefden de Rohingya met 1,1 miljoen in de staat Rakhine, nu zijn ze uit schrik voor vervolging met meer dan 800.000 op de vlucht.

Voormalig nationaal leidster Aung San Suu Kyi ontving in 1991 nog de Nobelprijs voor de Vrede maar heeft de wanpraktijken steeds verzwegen. In maart stapte ze op wegens gezondheidsredenen.

Moreel corrupt

Waarom steekt een Britse middenmoter de halve wereld over voor twee oefenpartijen? Alvast niet voor het geld, zegt Leedsvoorzitter Andrea Radrizzani. 'De club ontvangt geen vergoeding om te spelen', verklaarde hij. 'Ik zie het eerder als een persoonlijk initiatief om het lokale voetbal te steunen en als een manier om de naam van Leeds United te introduceren in een van de snelst groeiende landen in Zuidoost-Azië.'

Toch zal de Italiaanse zakenman commerciële voordelen uit het tripje kunnen halen: twee bedrijven in zijn bezit, investeringsmaatschappij Aser en de ook bij ons bekende betaalzender Eleven Sports, hebben samenwerkingsverbanden in de regio. De rondreis van Leeds wordt bovendien gesponsord, door AYA Bank. Eigenaar van AYA is Zaw Zaw, een vertrouweling van Suu Kyi en bondgenoot van het voormalige militaire regime.

Brits politica Rosena Allin-Khan bezocht in november vluchtelingenkampen dicht bij de Myanmarese grens en is sterk gekant tegen de tour. 'Het is moreel corrupt voor een voetbalteam om deel te nemen aan een tournee om een land te promoten dat door de staat gesponsorde massamoord uitvoert', verklaarde ze.

Goedkoop pr-middel

Ook Kate Allen, directeur van Amnesty International UK, veroordeelt de keuze voor Myanmar. 'Het laatste jaar is de situatie van de mensenrechten in Myanmar dramatisch verslechterd', zegt Allen.

'Honderdduizenden Rohingya-moslims zijn voor misdaden tegen de menselijkheid gevlucht van Rakhine naar het aangrenzende Bangladesh. Zij die overblijven leven onder een systeem dat gelijkstaat aan de apartheid. Veel te vaak zijn sportevenementen gebruikt geweest als een goedkoop pr-middel om de vlek van de mensenrechtensituatie van een land te 'sportwashen'.'