Costa Ricaan Bryan Ruiz: 'Het zal moeilijk worden om onze prestatie van 2014 te herhalen'

Hij volgt de Belgische competitie nog, zegt Bryan Ruiz (32), tussen 2006 en 2009 actief bij AA Gent. 'Ik blijf geïnteresseerd, want Gent is de plaats waar ik in Europa mijn eerste professionele ervaring opdeed. Toen ze in 2015 de titel wonnen, was ik heel blij. Nog altijd heb ik er een pak vrienden, onder wie de vroegere fysiotherapeut. Een tijd geleden ben ik aan het nieuwe stadion gepasseerd en ben ik gestopt om een foto te nemen. Maar de binnenkant zag ik nog niet.'

Denkt hij soms nog terug aan de fameuze penalty die hij in 2009 voor AA Gent binnen het bereik van Sinan Bolat trapte, waardoor er testwedstrijden voor de titel gespeeld moesten worden en Standard ten koste van Anderlecht alsnog kampioen werd?

Bryan Ruiz: 'Goh, dat is lang geleden (lacht) en het is evident dat ik het mij nog herinner, maar ook niet meer dan dat, hoor. Ik wou die strafschop echt wel binnentrappen om Gent de derde plaats te bezorgen. Maar helaas miste ik hem en daardoor miste ikzelf een transfer naar Anderlecht, denk ik. Anders waren zij kampioen geworden en was er via de Champions League voldoende geld geweest om te betalen wat Gent voor mij vroeg. Het was teleurstellend op het moment zelf, maar ik ben blijven voortdoen en bij Twente beleefde ik de beste periode van mijn carrière met drie trofeeën in twee seizoenen.'

Rusland

Bryan Ruiz groeide ondertussen uit tot aanvoerder en sterkhouder van zijn nationale ploeg, Costa Rica. Op het WK in Brazilië vier jaar geleden behaalde het land de kwartfinales. Het totale gebrek aan druk was een belangrijke sleutel tot succes, analyseert Ruiz. 'We zagen dat WK als een uitdaging en hadden niets te verliezen in een groep met Uruguay, Italië en Engeland.'

Sindsdien is er wel wat veranderd bij het team. 'Na het WK in Brazilië is gewezen goalgetter Paulo Wanchope bondscoach geworden. Maar hij is het maar enkele maanden gebleven, want hij kreeg problemen naar aanleiding van een match in Panama (hij diende zijn ontslag in nadat hij tijdens de wedstrijd slaags was geraakt met een steward, nvdr). Jammer, want hij had goeie ideeën. Oscar Ramírez is hem komen vervangen. Veel nieuwe elementen voegde hij niet toe, we ontwikkelden vooral de spelstijl van 2014 verder. Hij is wel tactischer dan zijn voorgangers en wil dat zijn team de wedstrijd meer controleert, leest makkelijker het spel van de tegenstander en slaagt erin ons daaraan te laten aanpassen.'

'In 2014 waren we de surprise. Dit keer zullen de andere ploegen ons de mogelijkheid om te verrassen niet gunnen', verwacht de ex-Buffalo. 'In onze poule steekt Brazilië erbovenuit, terwijl Servië en Zwitserland volgens mij twee landen van een met ons vergelijkbaar niveau zijn. Onze eerste match, tegen Servië, zal bepalend zijn, want daarna volgt Brazilië. We moeten dus meteen vertrouwen opdoen. We hebben in Rusland veel te verliezen. Door ons resultaat van vier jaar geleden verwachten de Costa Ricanen en de rest van de wereld dat we minstens de tweede ronde zullen bereiken. En het klopt dat we ervaren zijn, over de keeper van Real Madrid beschikken en dat de basis voor tachtig procent die van 2014 is. Maar even goed kun je zeggen dat we verouderd zijn en dat het onmogelijk is om nog eens te herhalen wat we in Brazilië presteerden. Het zal in elk geval moeilijker zijn.'

Weerzien met België

Op 11 juni speelt Costa Rica in het Koning Boudewijnstadion een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels. Bryan Ruiz vindt het een geschikte voorbereiding op hun eerste WK-wedstrijd tegen Servië. 'Net als Servië bezit ook België individualiteiten die in staat zijn om op elk moment het verschil te maken', zegt hij. 'Al zijn Eden Hazard, Romelu Lukaku, Mousa Dembélé en co allemaal gevestigde waarden en op dit moment van superieure kwaliteit. Servië en België zijn ook met elkaar vergelijkbaar omdat hun collectieve spel nog niet helemaal op punt staat.'

Emilien Hofman