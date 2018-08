Courtois bijna op weg naar Madrid: Chelsea plant duurste keeperstransfer ooit

Chelsea heeft zijn opvolger voor onze landgenoot Thibaut Courtois bijna te pakken. De Londense club werkt immers aan een recordtransfer voor de jonge doelman Kepa Arrizabalaga. De 23-jarige Spanjaard van Athletic Bilbao zou liefst tachtig miljoen euro kosten, zo maakten Britse media dinsdagavond bekend.

Dat zou van Kepa de duurste doelman ooit maken. Dat record staat sinds vorige maand op naam van de Braziliaan Alisson Becker, voor wie Liverpool meer dan zestig miljoen euro op tafel legde.

Thibaut Courtois lijkt zo op de valreep alsnog zijn droomtransfer naar Real Madrid te kunnen verwezenlijken. De beste doelman van het afgelopen WK in Rusland bereikte eerder al een persoonlijk akkoord met de club uit de Spaanse hoofdstad, maar Chelsea lag dwars. De Blues hoopten de transfersom nog op te drijven en wilden pas groen licht geven als er een vervanger was gevonden.

Om de druk op te voeren stuurde Courtois de voorbije twee dagen zijn kat naar de training in Cobham. Onze landgenoot had al langer zijn zinnen gezet op een vertrek naar de Koninklijke, de absolute top in het clubvoetbal. In Madrid kan hij bovendien dichter bij zijn kinderen leven en wonen. Ook Eden Hazard droomde na afloop van het WK luidop van Real, maar zijn transfer lijkt een dag voor de sluiting van de Engelse transfermarkt muurvast te zitten.