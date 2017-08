Coutinho trekt deze zomer niet naar Barça

'We nemen geen enkele aanbieding meer in beschouwing en Philippe Coutinho zal nog een speler van Liverpool FC zijn als de transferperiode is afgelopen.' Met die woorden maakt FSG (Fenway Sports Group), de Amerikaanse eigenaar van Liverpool, duidelijk dat de Braziliaan bij de club blijft.

Fenway Sports Group statement on Philippe Coutinho: https://t.co/xf7GaeskPL pic.twitter.com/FANC2BIqWo -- Liverpool FC (@LFC) August 11, 2017

Barcelona moest na het vertrek van Neymar naar PSG op zoek naar een nieuwe aanvaller van wereldniveau. Het hengelde nadrukkelijk naar de diensten van de Braziliaan van Liverpool, maar na dit statement is het duidelijk dat de Catalaanse club bot vangt. Er circuleerden bedragen van om en bij de honderd miljoen euro, maar de speler is niet te koop. Alvast niet tijdens deze transferperiode.

Daarnaast heeft Barcelona ook een oogje op Ousmane Dembélé, de twintigjarige flankaanvaller van Borussia Dortmund. De geruchtenmolen ging wat sneller draaien toen de Fransman donderdag zijn kat stuurde naar de training. Dortmund schorste de speler en liet ook weten dat het een bod van Barcelona heeft afgewezen.

De zoektocht van Barcelona voor een vervanger van Neymar gaat dus nog even verder