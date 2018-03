Cristiano Ronaldo: 'Altijd bewondering gehad voor inzet en toewijding van Sá Pinto'

In totaal zal Ricardo Sá Pinto over twee periodes, van 1994 tot 1997 en van 2000 tot 2006, negen seizoenen doorbrengen bij Sporting Lissabon. Vaak als nummer 9 of 9,5. Maar hij was meer dan een diepe spits. Hij ging het gevecht aan, zette druk, graaide ballen weg uit de voeten van de verdedigers.

Clubvoorzitter Bruno De Carvalho: 'In het begin was hij allesbehalve geliefd omdat iedereen wist dat hij oorspronkelijk geen supporter was van de club (Sá Pinto speelde bij de jeugd van Porto en was fan van Benfica, nvdr). Nu is hij een legende van Sporting. Hij gaf zich elke match voor de volle honderd procent en was de verpersoonlijking van waar Sporting voor staat. Hij was hét symbool van de club. Hij was het type speler dat na affluiten kon neerzijgen van de geleverde inspanningen.'

Sérgio Conceição kent Sá Pinto al twintig jaar. Ze waren ploegmaats bij de nationale ploeg en speelden in het seizoen 2006-2007 samen bij Standard. 'Het klikte snel tussen ons. Wellicht omdat we hetzelfde integere karakter hebben. We zijn twee personen die gepassioneerd zijn en 24 uur op 24 uur voor onze job leven. Voor ons is er maar een ding belangrijker dan voetbal: onze familie.'

De huidige coach van FC Porto heeft leren leven met de driftbuien van zijn vriend. 'Hij zegt de dingen recht in je gezicht. Hij kan héél direct zijn en daarom wordt hij soms misbegrepen door de buitenwereld. Maar ik weet één ding: een kleedkamer is in staat om te doorgronden wie oprecht is en wie niet. En spelers waarderen het als je eerlijk bent met hen.'

Ook Leonardo Jardim, coach van Monaco, behoort tot de intieme kring van Sá Pinto. Hij stond er zelfs op om komende zaterdag naar het Koning Boudewijnstadion af te zakken om zijn maatje te komen aanmoedigen tijdens de bekerfinale. 'We zijn elkaar tegengekomen toen ik coach was van Sporting (seizoen 2013 - 2014, nvdr). Hij kwam vaak terug naar zijn tweede thuis en van het een kwam het ander... Vandaag mag ik hem een persoonlijke vriend noemen. We beleven onze passie op dezelfde manier, maar hij toont zijn emoties meer dan ik. Hij is een gevoelsmens, een winnaar, maar hij zal nooit valsspelen. Ik denk dat hij zich onbegrepen voelt door veel mensen en ik weet waarom ze hem niet kunnen vatten. Maar hij zit zo in elkaar en hij zal in dit leven niet meer veranderen. (lacht) Mocht hij zich anders gaan gedragen, dan zou hij niet meer Ricardo Sá Pinto zijn.'

Jardim haalt nog een anekdote boven om het karakter van Sá Pinto te typeren. 'Ongeveer een jaar geleden zijn we met een kennis van mij gaan tafelen in een Monegaskisch restaurant. Hij heeft een eerste wijn geproefd. Het stond hem niet aan en hij heeft het goedje geweigerd. Toen mijn vriend een andere wijn koos, is hij zich beginnen op te winden. 'Waarom heb je die wijn eruit gepikt? Noem je dat wijn? Voor mij is dat azijn.' Vijf minuten later waren ze met elkaar aan het dollen. Dat is nu typisch Ricardo.'

Lof van Cristiano Ronaldo

Tenslotte zijn er nog twee grootheden uit het Portugese voetbal die hem, op verzoek van Sport/Voetbalmagazine, kort willen typeren. 'Ricardo is altijd een voortreffelijke professional geweest die het beste van zichzelf gaf', vertelt Luis Figo, winnaar van de Gouden Bal in 2000. 'Hij had een echte impact op de ploeg. Niet alleen wegens zijn voetbalkwaliteiten maar vooral dankzij zijn winnaarsmentaliteit. Je moet hem eigenlijk goed doorhebben om zijn gedrag en keuzes te begrijpen. Als je hem maar oppervlakkig kent, kan je een belabberde opinie over hem hebben. Ik heb geluk dat ik hem tot mijn beste vrienden mag rekenen. We zijn een paar keer samen met onze gezinnen op vakantie geweest. Drie maanden geleden hebben we nog samen nieuwjaar gevierd in Mexico.'

En Cristiano Ronaldo himself: 'Hij zat bij Sporting toen ik er in de profkern werd opgenomen. Hij was altijd een steun en toeverlaat voor jonge spelers. Daarenboven heb ik altijd bewondering gekoesterd voor zijn toewijding en zijn inzet bij elke training en elke wedstrijd. Hij verslapte nooit. Hij is enorm gepassioneerd door voetbal. Hij is met heel zijn hart bij zijn vak en hij kent er erg veel van. Zijn karakter is eenvoudig: hij is direct, een goede mens. Ricardo was een van de meest ervaren spelers in de kleedkamer, hij wist voor elke wedstrijd wel iets te zeggen om de groep te motiveren. Wanneer we elkaar zien, dan praten we daar nog over, we hebben mooie herinneringen die we delen.'