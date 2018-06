Cristiano Ronaldo: blijven of niet blijven?

Volgens het Portugese blad Record is Cristiano Ronaldo van plan om te vertrekken bij Real Madrid omdat hij zich niet gesteund voelt door voorzitter Florentino Pérez. Die zou hem na de CL-finale in Cardiff in 2017, waar Real Madrid Juventus inblikte met 4-1, een verbeterd contract beloofd hebben, een belofte die hij tot op de dag van vandaag niet nagekomen is.

In de herfst van 2016 werd het contract van CR7 verlengd met vijf jaar en werd het salaris van de Portugees opgetrokken van 18 miljoen euro naar 23 miljoen per jaar. Met dat bedrag zit hij ondertussen op ruime afstand van Lionel Messi en Neymar en dat zou hij graag gecorrigeerd zien. Bij Real Madrid hebben ze echter niet de intentie om het contract van de 33-jarige spits te herzien. Dat loopt nog tot 2021 en er is een afkoopsom van 1000 miljoen euro in opgenomen.

Ook eind vorig seizoen ontstond er commotie, toen A Bola verkondigde dat CR7 besloten had om Spanje te verlaten, omdat hij het beu was dat hij op de hielen werd gezeten door de Spaanse fiscus. De Portugese krant had het toen over een 'onomkeerbare' beslissing. Maar op geen enkel moment vorige zomer werd Real Madrid door Cristiano Ronaldo officieel op de hoogte gebracht van zijn besluit. Er kwam ook geen enkele aanbieding binnen van een andere club. Ook vandaag is dat nog steeds niet het geval.

De Portugees laat af en toe weleens een ballonnetje op over zijn situatie, zoals hij ook deed na de CL-finale tegen Liverpool in Kiev. 'Het was heel leuk om bij Real Madrid te voetballen.' In de mixed zone voegde hij daar later nog aan toe dat hij niet kon verzekeren dat hij bij Real bleef en dat niet alles met geld opgelost kon worden. Maar tijdens de feestelijkheden in Madrid een dag later klonk hij al helemaal anders, toen zijn ploegmaats 'Blijf, Cristiano' begonnen te zingen. 'Met deze voetballers ben ik gemotiveerd om elke dag nog beter te worden. Wat ik het liefst doe, is winnen, en met deze spelers is het onmogelijk om de Champions League níét te winnen.' Wordt vervolgd...