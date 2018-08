Cristiano Ronaldo: een topper rust nooit

Het was een mooi maar veelzeggend beeld dat zijn vriendin Georgina op Instagram had gepost, één dag na de eerste competitiewedstrijd van Cristiano Ronaldo met Juventus, een 2-3-uitzege bij Chievo Verona. Het beeld toonde een breed lachende CR7 met opgestoken duim, zwoegend in de fitnesszaal. Niet die van het trainingscentrum van Juventus, want dat was dicht omdat trainer Massimiliano Allegri de kern een vrije dag had gegeven na de eerste zege. Dus wat deed CR7? Niet naar zee gaan of naar een van de grote meren, maar extra trainen in zijn eigen fitnesszaal thuis.

