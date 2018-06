Cristiano Ronaldo: je kan niet voor óf tegen zijn

Stel je niet zo aan, man. Je durft het al eens denken wanneer hij z'n rechterbroekspijp optrekt en de vlezige spiermassa rond z'n dijen pocherig tentoonstelt. Trap nu gewoon. Je durft al eens met de ogen rollen wanneer hij een zestal passen van een meter per stuk achteruit zet. Wat een aansteller. Je denkt het wanneer hij ostentatief begint uit te blazen. Van je vijftig voorgaande vrijschoppen was er slechts één raak, jongen.

En dan trapt die vermeende ellendeling hem wél nog eens fantastisch in de kruising. Zelden zie je ergernis en afgunst om iemands attitude in een handvol seconden omslaan in bewondering om diens prestatie. Bij voetbal op een groot scherm voel je het bij de honderden mensen rondom je. Geïrriteerd gezucht dat razendsnel plaats ruimt voor de stilte van openvallende monden en het rumoer van applaus tegelijkertijd.

Arrogantie

Je bent vóór of je bent tegen. Het is een van die standaardzinnetjes uit het clichéwoordenboek dat al eens op tafels of togen gegooid wordt wanneer het over Cristiano Ronaldo gaat. Wel, daar moeten we dringend van af. Niet van de clichézin an sich, maar wel als die over Ronaldo gaat. Tussen zelfvertrouwen en arrogantie ligt vaak een dunne lijn en technologie om te meten aan welke kant van die lijn hij staat is er vooralsnog niet, maar met een groot zelfvertrouwen is weinig tot niets mis.

Als je na 44 vrijschoppen zonder succes tóch nog gaat klaarstaan voor nummer 45 en dat doet met een attitude alsof nummer 44 nog lekker binnenzat, dat is dat een kwaliteit. Zelfvertrouwen is op die manier een kwaliteit. Bij 'arrogantie' schrijft Van Dale voor: 'denken dat je beter bent dan anderen'. Is dát een kwaliteit? Neen. Is arrogantie gerechtvaardigd? Allesbehalve zelfs, maar dat wil ook niet zeggen dat je effectief niet de betere bént.

Zelfvertrouwen

Al acht verschillende tornooien op rij wist Ronaldo voor Portugal te scoren. Zijn hattrickteller staat op 51 in 18 jaar voetballen. Dat zijn evenveel hattricks dan er tijdens de voorbije 88 jaar op 20 wereldkampioenschappen zijn gemaakt. Het zijn zo van die cijfers die eindredacteurs vlak voor een deadline of live-uitzending al eens in twijfel durven trekken. Ben je zeker? Heb je gecheckt? Neen, niet nodig. Het zijn gewoon de nieuwste statistieken die aan Ronaldo verbonden zijn. En als niemand hem dat nadoet, is hij dan gewoon niet beter dan de anderen?

We hebben genoten van de Spaanse driehoekjes, de positiewissels en de masterclass derde man zoeken, de uitstekende wedstrijd van Isco, ... Maar dat alles vervaagt toch lichtelijk wanneer Ronaldo in de slotfase - na uren training - een vrije trap binnenlepelt. Sergio Busquets stak nog letterlijk zijn nek uit naar de bal. Niet traditioneel hard met de wreef getrapt, maar met geloof in de eigen techniek. Met vertrouwen, daar heb je het weer.

33 is hij intussen. De oudste maker van een hattrick op een wereldkampioenschap. Wie die afgunst voor de persoon en de houding van Ronaldo niet kan laten overvleugelen door bewondering voor de recordrijke atleet die hij doorheen de jaren geworden is, heeft het toch niet zo goed begrepen.

Ziezo. Geschreven over Cristiano Ronaldo. Hem bejubeld en dat zonder de vergelijking met Lionel Messi te maken. Zo kan het dus ook.