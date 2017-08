Cristiano Ronaldo vijf duels geschorst voor duw tegen de scheids

In de Supercup tussen bekerwinnaar FC Barcelona en landskampioen Real Madrid pakte Cristiano Ronaldo een nogal vreemde rode kaart. Hij stond nog niet heel lang op het veld en mocht al meteen juichen. En dat deed hij ook. Iets te uitbundig zelf.

Met een gekruist schot in de rechterbovenhoek liet hij Barça-doelman Ter Stegen volledig kansloos en hij liep naar de zijlijn om zijn wondermooie doelpunt te vieren. Hij trok zijn shirt uit en de scheids kon niet anders dan geel trekken, dat schrijven de regelementen nu eenmaal voor.

Niet veel later werd Ronaldo op Ter Stegen afgestuurd, maar de Duitser moest deze keer niet in actie komen. De Portugese aanvaller zag een Catalaanse verdediger op hem afkomen en ging na een licht contact op de grond. Scheidsrechter van dienst De Burgos Bengoechea zag er een schwalbe in en gaf Ronaldo zijn tweede geel en daarna rood.

Een strafschop was het niet, maar een fopduik evenmin. Ronaldo voelde zich verongelijkt en ging verhaal halen. CR7 kreeg weinig gehoor en gaf de scheids een licht duwtje in zijn rug.

Voor die actie krijgt de Portugese wereldster nu vier dagen schorsing. Voor de twee gele kaarten is hij ook een speeldag geschorst, en dat brengt het totaal op vijf.

De wedstrijd in Camp Nou eindigde overigens op 1-3 in het voordeel van Madrid. Op woensdag 16 augustus volgt de beslissende return in het stadion van de Madrilenen.