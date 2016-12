Cristiano Ronaldo wint vierde Gouden Bal

Cristiano Ronaldo heeft maandag voor de vierde keer in zijn carrière de Gouden Bal gewonnen. De 31-jarige Portugese sterspeler van Real Madrid kreeg de trofee eerder in 2008, 2013 en 2014 overhandigd. Op de erelijst is hij de opvolger van zijn Argentijnse rivaal Lionel Messi (Barcelona). Die won de Gouden Bal vijf keer, een record. Sinds 2008 verdeelden de twee sterspelers al negen keer de Gouden Bal onder elkaar.

'Het is een grote eer om mijn vierde Gouden Bal te krijgen. Het gevoel is net als bij de eerste keer dat ik won, het is een droom die opnieuw uitkomt', reageerde Ronaldo in een videoboodschap op L'Equipe TV. 'Ik heb nooit gedacht dat ik deze prijs vier keer zou winnen. Ik wil van dit moment genieten, want de Gouden Bal is niet makkelijk te winnen en je doet dat niet alleen. Ik moet hier dan ook mijn teammaats van bij Real en het Portugese elftal voor danken.'

Prijsbeest en doepluntenmachine

De verkiezing van Ronaldo kan allerminst een verrassing worden genoemd. De Portugees viel dit seizoen nauwelijks af te stoppen en was dit kalenderjaar al goed voor het fabelachtige aantal van 51 goals in 56 wedstrijden (Real Madrid en Portugal incluis). Met Real Madrid won hij de Champions League (na strafschoppen tegen Atletico Madrid) en de UEFA Supercup (na verlengingen tegen Sevilla). Met Portugal won hij het EK in Frankrijk (na verlengingen tegen het gastland). Komende week kan daar met Real Madrid ook nog het WK voor clubteams bijkomen.

Ook De Bruyne op shortlist

Lionel Messi eindigde deze keer op de tweede plaats, net voor de Fransman Antoine Griezmann (Atletico Madrid). Zijn landgenoot Paul Pogba, sinds zijn transfer van Juventus naar Manchester United de duurste speler in de geschiedenis, eindigde op de veertiende plaats. Op de lijst met dertig genomineerden stond met Kevin De Bruyne (Manchester City) één Rode Duivel. Hij was één van elf spelers die niet één punt kregen.

(Belga/SK)