David Beckham gokt op finale Argentinië - Engeland

Engeland, dat op donderdag 28 juni tijdens zijn laatste groepswedstrijd de Rode Duivels treft, kon de voorbije decennia nooit meer schitteren op een WK. Met Beckham als kapitein werden de kwartfinales bereikt in 2002 en 2006, terwijl de enige eindzege al dateert van 1966, in eigen land.

'Ik denk dat Engeland en Argentinië de finale zullen halen', liet Beckham zijn opvallende keuze optekenen tijdens een event ten voordele van het Chinese universiteitsvoetbal. 'Voor de eindzege gok ik dan uiteraard op Engeland. Maar in dat geval ben ik partijdig, omdat ik nog steeds gepassioneerd supporter ben van mijn land. Ik ben blij dat Southgate en zijn jongens de eerste wedstrijd hebben gewonnen. Het is een heel jong team, dat nog ervaring mist. Het zal dan ook niet makkelijk worden, want er zijn veel goede teams aanwezig in Rusland.'

De keuze van Beckham, zelf actief op drie WK's (1998, 2002 en 2006), voor Argentinië als verliezend finalist kan dubbel bekeken worden. De voormalige middenvelder van Manchester United wiste in de eerste ronde van het WK in 2002 in een duel met Argentinië, met een beslissend penaltydoelpunt, zijn dramatische prestatie van vier jaar eerder uit.

Toen lag Beckham indirect aan de basis van de uitschakeling van de Engelsen tegen Argentinië in de achtste finales van het WK in Frankrijk. 'Becks' trapte tijdens een fase na op toenmalig Argentijns international Diego Simeone en werd met rood van het veld gestuurd. Zijn team liet vervolgens een voorsprong glippen en verloor na strafschoppen. Verder lusten Engelse en Argentijnse voetbalsupporters elkaar al decennia rauw omwille van de Falklandoorlog in 1982.