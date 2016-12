David Villa verkozen tot beste speler in de MLS (video)

De voormalige Spaanse international en ex-speler van FC Barcelona kreeg 25 procent van de stemmen achter zijn naam en werd zo door spelers en pers verkozen boven Bradley Wright-Phillips (19 %) en Sacha Kljestan (17 %), beiden actief bij New York Red Bulls. Villa loodste met 23 goals en 4 assists zijn team, New York City FC, voor het eerst naar de play-offs. Al werd het daarin meteen uitgeschakeld door Toronto.

New York City FC bestaat nog maar twee jaar en is in handen van dezelfde eigenaars die Manchester City leiden. Met die knowhow en kapitaalskracht hoeft het dan ook niet te verbazen dat er heel wat star quality schuilt in het team uit de Big Apple. Met naast Villa ook nog Andrea Pirlo en Frank Lampard. Ook Maxime Chanot, tot vorig jaar speler van KV Kortrijk, speelt bij de New Yorkers.

Villa mocht dus allerminst klagen over de aanvoer die hij kreeg uit het middenveld. Zoals ook uit dit compilatiefilmpje van de MLS mag blijken: