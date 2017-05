Davinson Sánchez heeft de clubs voor het uitkiezen

Bij Ajax gaan Kasper Dolberg en Hakim Ziyech doorgaans met de aandacht lopen, maar de Amsterdamse club verkoos onlangs zelf nog Davinson Sánchez tot Speler van het Jaar. Dat is opmerkelijk, want het is nog maar het eerste seizoen van de Colombiaanse centrale verdediger bij de club. In de competitie en in de Europa League speelde hij bijna alles. Sánchez kwam in de zomer van 2016 over van Atlético Nacional voor ongeveer vijf miljoen euro, nadat hij met zijn Colombiaanse club de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League, gewonnen had.

Ook FC Barcelona zat toen al achter hem aan, maar viste achter het net. De Catalaanse club is nog steeds krampachtig op zoek naar een goeie centrale verdediger en drong er eerder dit seizoen nog eens op aan bij Marc Overmars, sportief directeur bij Ajax, om hen op de hoogte te houden van eventuele transferverwikkelingen rond Sánchez.

Sterk, snel en lenig

Ondertussen oogst de twintigjarige verdediger in Nederland niets dan lof. De gerenommeerde scout Piet de Visser kent hem al langer en zei onlangs tegen de NOS: 'Ik ben vaak in Colombia geweest. Davinson Sánchez komt uit een cultuur waar met het mes tussen de tanden wordt gespeeld. Ik zag hem ook al zo spelen tijdens de finale van de Copa Libertadores. Qua mentaliteit lijkt hij erg op Alex (Braziliaanse verdediger die bij PSV, Chelsea en PSG speelde, nvdr), maar Sánchez heeft het voordeel dat hij een uitstekende bouw heeft. Hij heeft niet zo'n log lichaam. Hij is erg sterk, snel en lenig.'

Ook Co Adriaanse spaarde de lofbetuigingen niet in Studio Voetbal: 'Hij is een heel complete speler. Hij is sterk in de lucht, anticipeert goed en hij heeft technisch vermogen. Hij is nog een beetje wild natuurlijk, dat komt waarschijnlijk door zijn leeftijd en omdat hij atletisch zo goed is. Maar als hij zo doorgroeit, kan hij naar Real Madrid.'

Sánchez heeft nog een contract tot 2021 bij Ajax en zegt over de transfergeruchten in Voetbal International: 'Ik wil hoe dan ook elke week spelen. Dat is voor mij het belangrijkste en ik weet wat ik hier bij Ajax heb. Dat koester ik.'