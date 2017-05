De Belg bij Ajax: 'Nieuwe kennis wordt hier sneller geïntegreerd'

Thomas D'havé is expert in voetballetsels. "Vanuit mijn achtergrond in de osteopatie en de klinische psycho-neuro-immunologie ontwikkelde ik een integrale visie op de speler", zegt hij, "en met deze kennis en expertise bied ik bij Ajax als consultant al enkele jaren ondersteuning aan een team van specialisten in de club."

Hij prijst de mentaliteit bij de Amsterdamse club. "Ik vind het geweldig dat de dokter, de fysiotherapeut en de voedingsdeskundige er openstaan voor mijn advies en dat ik samen met hen vanuit een helikoptervisie een plan kan maken. Die openheid van geest om samen te werken in het belang van de speler is opmerkelijk. Dat is uniek. Al was dat destijds bij FC Twente eigenlijk ook al zo. Daar zag ik in het kabinet van de dokter veertien spelers op een dag en kon ik eveneens all the way mijn ding doen.'

'In Belgische, Engelse en Russische clubs maakte ik dat tot nu toe nog niet mee. Mijn ervaring is dat ze in Nederland meer openstaan en makkelijker out of the box denken. Dat is bijzonder in een voetbalwereld die toch een beetje conservatief is en waar nieuwe kennis doorgaans pas in een hele late fase doorsijpelt. Hier wordt die sneller geïntegreerd."

In zijn kast hangt een Ajaxshirt uit zijn jeugdjaren, bekent hij. "Als jonge kerel voelde ik veel affiniteit met Ajax. Met als hoogtepunt de zege tegen AC Milan in de finale van de Champions League in 1995. Leuk is dat twee van de spelers uit die mythische ploeg van toen, namelijk Edwin Van der Sar en Marc Overmars, daar nu in de directie zitten. Dat uitgerekend zij mijn contract ondertekenden, maakt het extra mooi."