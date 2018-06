De hele dag kwamen buitenlandse media ons vragen hoe dat nou zat, met de bedoelingen van de Belgen. Kregen we een nieuw rondje afspraken, zoals in Frankrijk-Denemarken, met een niet aanvalspact - de schande van Moskou - of zouden beide teams ervoor gaan? Wel, dat we het zelf niet wisten. Dat de Belgen met een nieuwe ploeg zouden aantreden, dat wisten we wel, Roberto Martínez had het genoeg geopperd, je hoefde dit keer zelfs niet tussen de lijnen te lezen. Maar aan de overkant, zo sijpelde al snel door, had Gareth Southgate hetzelfde in gedachten.

Delen De Belgen hebben hun sportieve plicht gedaan, Engeland niet

Martínez bracht negen nieuwe namen, Southgate hield het op acht. Engeland B vs België B, het leek eerder een vriendenmatch. Niet te veel kaarten, niet te veel duels, niet te veel druk, niet te veel inzet. Veel goeie wil bij het publiek, dat wel. De hele dag rondkuierend in de stad, onder een zonnetje, genietend van Baltische weisbieren en ander lekkers uit de zee. Opgewarmd verschenen ze aan de aftrap, ook wel wat tastend in het duister. Niemand die wist wat het zou worden. België-Colombia of België-Japan? A waste of time, of toch genieten?

Het werd, na de rust, het tweede. Een prachtige dribbel van Adnan Januzaj besliste daar over. Kort na de rust loodste hij zichzelf op het wereldforum en België naar de eerste plaats. Tot dan hadden we vooral zitten letten op individuele vertoningen bij de Belgen. Op de terugkeer van Vermaelen in de basis, aarzelend begonnen, maar gaandeweg zijn ankerpunten vindend. Aan de overkant had Leander Dendoncker het lastiger in het begin - dit niveau, ook op training, is op dit moment nog iets te hoog voor hem. Dat leek ook voor Thorgan Hazard op de flank het geval. Veel loopwerk, dat is zo bij de Belgische wing backs, maar niet altijd gelukkig in de keuzes.

Aan de overkant wisselde Januzaj goed met slecht af. Het snelste aangepast leek Tielemans, die voor de verdediging de rol van Kevin De Bruyne mocht overnemen. Als een jojo naast Moussa Dembélé, met dieptepassen strooiend als het kon. Een wissel op de toekomst, de kritiek op zijn selectie boven Radja Nainggolan mag verstommen.

De Belgen hebben in de stad van Kant, waar de ouderen nog Duits spreken, hun sportieve plicht gedaan, de fair-play geëerbiedigd. Van Engeland hebben we dat niet gezien. Te weinig druk, amper flankenspel, amper schoten op doel, weinig snelheid. Het gemak waarmee de Belgische niet ingespeelde elf het positiespel beheerste wijst op intensief trainingswerk, maar het ging ook omdat de tegenstand het goed keurde.

Passons. De Belgen deden hun sportieve plicht en moeten nu de gevolgen dragen/het feestje verder zetten. Dus moest rond de zeventigste minuut Vincent Kompany uit het trainingspak. Minuten maken, met het oog op maandag - Japan, en dan vrijdagavond - hopelijk tegen Brazilië. Beide wedstrijden om acht uur Belgische tijd. Mooi in prime time om geschiedenis te schrijven. Kompany was meteen de zesde Brusselaar op het veld, na Januzaj, Boyata, Fellaini, Tielemans en Batshuayi. Brussel nam in Kaliningrad (even?) de fakkel over van Antwerpen en Luik.

Deze generatie ziet Rusland als 'zijn laatste kans op eremetaal.' Als het lukt, kozen ze voor de moeilijkste weg. En een paar opvolgers konden zich tonen. De kern is ruim, iedereen is er klaar voor. Op het pad liggen Japan, Brazilië en daarna misschien Argentinië of Frankrijk. Engeland mag zich voorbij Colombia wurmen, en daarna een Zweeds of Zwitsers duel uitvechten. Hen rest nog Spanje.

We zijn benieuwd naar de rest van deze zomermars van de Rode Duivels, met hun perfecte parcours. Afspraak maandagavond in Rostov-on-Don. België-Japan.