De Belgische inbreng bij FC Nantes oogt mager

Dat de transfer van Guillaume Gillet een voltreffer bleek, heeft voorzitter Waldemar Kita ongetwijfeld geïnspireerd om het vizier vorige zomer nogmaals op België te richten.

Met dank aan de hand- en spandiensten van makelaar Mogi Bayat spoelden er weer drie spelers met een Belgisch stempel aan in de havenstad in het westen van Frankrijk: Joris Kayembe, Yassine El Ghanassy en Kalifa Coulibaly. De Malinees kostte zelfs 4 miljoen euro, waarmee hij de duurste zomertransfer van Les Canaris (de Kanaries) werd.

Tot nu toe speelde de ex-spits van de Buffalo's slechts 90 minuten. Een blessure aan de adductoren, die in zijn Gentse periode met inspuitingen werd behandeld, vereiste in de herfst dan toch een operatie. De revalidatie zal duren tot het einde van het seizoen.

Kayembe leek wél op de goede weg nadat hij lang moest herstellen van een kruisbandblessure, maar in zijn derde match (zijn eerste basisplaats) moest hij het veld verlaten na een botsing met Dimitri Payet van Olympique Marseille.

En ook de transfer van El Ghanassy kunnen we bezwaarlijk een succes noemen. Hij staat zelden in de basis en kan in zijn invalbeurten nooit beslissend zijn. In een robuust collectief, waar transpiratie belangrijker is dan inspiratie, is het voor de wervelende vleugelspeler moeilijk om zich door te zetten. In het voetbal van de mannen van Claudio Ranieri is er weinig plaats voor fantasie. De Belgische Marokkaan haalt de pers meer met zijn snelheidsovertredingen dan met zijn prestaties op het veld.

In het begin van het seizoen leek FC Nantes zich te kunnen installeren in de slipstream van de topclubs, maar ondertussen is de club weggezakt in een peloton tussen de vijfde en de dertiende plaats. Al die ploegen komen nog in aanmerking voor een Europees ticket.

Het probleem bij FC Nantes is dat de clubfilosofie van vloeiend combinatiespel haaks staat op het voetbal dat Claudio Ranieri propageert.