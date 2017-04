De bomaanslag in Dortmund, een kwestie van seconden

Veiligheidsdiensten zouden er steeds meer van overtuigd zijn dat de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund het werk is van extreemrechte milieus. Dat blijkt uit officiële documenten die gelekt werden bij de Duitse krant Die Welt.

Vorige week donderdag eiste een extreemrechtse groepering de aanslag al op en dreigde het ook met een nieuwe aanval in Keulen op 22 april. Dan houdt de rechts-conservatieve partij AfD haar nationale partijcongres. De ordediensten verwachten een groot aantal linkse tegenbetogers op wie de extreemrechtse aanhangers het gemunt zouden hebben.

Twijfels

Initieel werd er uitgegaan van een terroristische daad. Op de plaats van de explosie vonden onderzoekers immers brieven waarin de aanslag werd opgeëist door jihadisten. Experten twijfelen nu echter aan de authenticiteit van de schrijfsels omdat de manier van formuleren niet strookt met de werkwijze van IS. Bovendien waren de bommen in tegenstelling tot vorige terroristische aanslagen heel professioneel in elkaar gestoken. Eerder werd de aanval ook al opgeëist door een antifascistische beweging in een open brief op de linkse website Indymedia. Daarin werd onder meer gezegd dat de bus werd aangevallen als 'symbool voor het beleid van BVB', dat zich niet voldoende zou uitspreken tegen racisten, nazi's en rechtspopulisten. De politie zou echter ook zijn twijfels hebben over de echtheid van deze bekentenis.

Ontsnapt aan de dood

Hoewel bij de explosie alleen Dortmundspeler Marc Bartra en een politieagent gewond geraakten, had de impact van de bom een stuk groter kunnen zijn dan eerst gedacht.

'Mocht de bom een seconde eerder zijn afgegaan, zou de bus de volle laag gekregen hebben', vertelde een onderzoeker aan het Duitse blad Bild am Sonntag. 'Er zouden zekere meerdere mensen gewond zijn en misschien zelfs een paar doden gevallen zijn.'

Ondanks de dreiging moet Dortmund straks opnieuw aan de bak in de kwartfinale van de Champions League. In het Stade Louis II moet het een 2-3-achterstand proberen goed te maken tegen AS Monaco.