'De bubbel van de Premier League is nog lang niet gebarsten'

Kan het nog duidelijker? De ongelijkheid in het voetbal neemt angstaanjagende vormen aan. De eerste speelweek van de knock-outfase van de Champions League bracht ons twee fantastische wedstrijden tussen ploegen uit de grote voetballanden (Real Madrid-PSG en Juventus-Tottenham), maar in de twee overige duels werden de kampioenen (jawel) van Zwitserland en Portugal op een hoopje gespeeld. FC Basel en FC Porto behoorden de voorbije jaren Europees tot de betere ploegen van de kleinere liga's, maar werden in eigen huis voor schut gezet.

...