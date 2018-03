François Colin Columnist en co-auteur van 'Het EK', het boek over de geschiedenis van het EK. Opinie

'De Bundesliga blijft ondanks de zesde titel op rij voor Bayern de gezondste competitie van Europa'

Na de interlandonderbreking stevenen we op de apotheose van de Europese bekers en nationale competities af. Opmerkelijk is dat niemand een stevig bedrag durft in te zetten op de toekomstige winnaars van de Europa League of vooral de Champions League, zegt François Colin.