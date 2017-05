De calvarietocht van Eder

Sedert zestien maanden ligt hij onder contract bij de Noord-Fransen. Maar daar vecht Ederzito António Macedo Lopes, zoals zijn volledige naam luidt, meer met de bal dan dat het stuk leer zijn bondgenoot is. Opvallend: alleen in thuisbasis Villeneuve-d'Ascq bestaat een weliswaar gereserveerde vorm van respect voor de Portugees, want alleen daar wordt hij niet uitgefloten door het publiek. Overal elders in de Ligue 1 wel, sinds de boomlange aanvaller tien maanden geleden in de EK-finale met een schot vanaf dertig meter Hugo Lloris verschalkte.

Zijn balans bij Lille oogt dit seizoen mager: zes goals en drie assists in 28 competitieduels van de 36 in totaal bij de elfde uit het klassement. Tot echte vrolijkheid leiden die statistieken niet meteen. Nochtans blijkt dat Eder in de eigen kleedkamer wordt aanbeden. 'Omdat hij zich constant opoffert voor de ploeg', verklaarde coach Franck Passi al meermaals in de Franse pers. 'Het is een vrijgevige spits. Hij loopt en vecht om elke lange bal te recupereren.'

Maar terwijl zijn landgenoot Cristiano Ronaldo met Real Madrid constant in de schijnwerpers vertoeft, lijkt Eder vooral bezig aan een calvarietocht. De fluitconcerten raken de 33-voudige international meer dan hij laat uitschijnen. 'Eder is daarover heel discreet', weet collega-aanvaller Nicolas de Préville. 'Maar mentaal raakt het hem erg.'

Logisch, want sprookjesachtig verliep zijn leven niet echt. Eder werd geboren in Guinée-Bissau en verbleef daar tot zijn biologische vader voor moord achter de tralies ging. Een ellendige jeugd, waarop hij verhuisde naar Coimbra in het centrum van Portugal. Daar kwam hij in een instituut terecht, aangezien zijn familie niet de financiële middelen had voor zijn opvoeding. In plaats van met glamour en glitter wordt Eder nu opnieuw geconfronteerd met bitterheid.