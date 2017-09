De Dirk Kuyt in Dries Mertens: 'Hij heeft altijd verstandige keuzes gemaakt'

Dries Mertens speelde in Nederland voor achtereenvolgens AGOVV, FC Utrecht en PSV. Naast Ted van Leeuwen, die Mertens bij Aalst wegplukte en naar AGOVV haalde, komt ook Ton du Chatinier aan het woord. Du Chatinier is de coach die hem bij FC Utrecht op het hoogste niveau lanceerde. 'Verbaal moest hij zich aanpassen, maar Dries kon verschrikkelijk goed voetballen. Meestal in een vrije rol vanaf de linkerkant, niet als centrumspits, waar we Ricky van Wolfswinkel en Frank Demouge hadden', zegt Ton du Chatinier.

'Door zijn positie scoorde hij niet zo veel (21 keer in twee seizoenen, nvdr) en was hij eerder de jongen van de assists (34, nvdr). Maar hij slaagde er als geen ander in om uit de duels te blijven. Daarom verbaast het mij niet dat hij het bij Napoli, met moordenaars van verdedigers in zijn rug, centraal zo goed doet. Als een soort valse negen, een positie waarop Lionel Messi bij Barcelona ook werd uitgespeeld. En omdat hij altijd in beweging is, krijgt hij zelfs in de Serie A amper schoppen.

'Ik vergelijk hem soms met Dirk Kuyt. Een ander type voetballer, maar ook iemand die altijd verstandige keuzes heeft gemaakt. Utrecht, Feyenoord, Liverpool... In zijn tweede seizoen stond Dries in de belangstelling van Lokomotiv Moskou. "Trainer, zou ik dat wel doen?" Hij koos niet voor het snelle geld en wilde zijn carrière stap voor stap uitbouwen. Apeldoorn, Utrecht, PSV, Napoli. Zijn limieten? Volgens mij zou hij bij Barcelona niet uit de toon vallen. Enorm leergierig, dat onderscheidt de toppers van de middelmaat. Trainen in het krachthonk, wedstrijden herbekijken, vragen wat beter kon. Dat betaalde zich bij PSV en Napoli uit."