De Engelse WK-selectie: leeuwen van eigen kweek

'Twee jaar geleden keek ik in Frankrijk met mijn vrienden naar Engeland. Nu zit ik mee op het vliegtuig naar Rusland. Hoe de zaken veranderd zijn', deelde Harry Maguire zijn vreugde op Twitter. De 25-jarige centrale verdediger van Leicester City mag zich opmaken voor zijn eerste grote tornooi als international.

Manchester Unitedspits Marcus Rashford, die er wel al bij was op het EK 2016, tweette dan weer een boodschap voor zijn moeder: 'Nadat je jaren aan de zijlijn stond in de kou en regen, gaan we naar de wereldbeker, mama!'

Naast Maguire en Rashford selecteerde bondscoach Gareth Southgate alleen maar jongens uit de vaderlandse competitie. In totaal leveren maar liefst tien van de twintig Premier Leagueclubs een of meerdere WK-gangers.

Tottenham Hotspur ziet de meeste - vijf - internationals naar Rusland vertrekken: Harry Kane, Danny Rose, Eric Dier, Kieran Trippier en Dele Alli.

Wat bij de Rode Duivels ondenkbaar is geworden, is niet uitzonderlijk bij The Three Lions. Zowel op de EK's van 2016 en 2012 als op de WK's van 2010 en 1998 hadden alle geselecteerden een Britse werkgever. Voor het EK van 2008 konden de Engelsen zich niet kwalificeren. Op het WK 2014 in Brazilië speelde slechts één speler in het buitenland. Toenmalig Celtic Glasgowdoelman Fraser Forster, nu niet opgeroepen, kwam niet van de bank op het tornooi.

David Beckham (Real Madrid) en Owen Hargreaves (Bayern München) waren de buitenbeentjes op het WK 2006 en het EK 2004. Diezelfde Hargreaves speelde tijdens het WK 2002 ook al in loondienst van Bayern, Beckham zat toen nog bij Manchester United. En op het EK 2000 was Steve McManaman van Real Madrid de enige uitzondering.

Een selectie van eigen kweek is overigens geen garantie op succes: Engeland raakte de voorbije twintig jaar nooit verder dan de kwartfinale van een groot tornooi. Aan de manschappen van Southgate om daar verandering in te brengen.