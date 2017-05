De Eredivisie als rehab

Samuel Armenteros (26) speelde van 2013 tot 2015 voor Anderlecht. Nu ja, spelen... hij kwam vijf keer op het veld en werd voorts uitgeleend aan Feyenoord en Willem II. In september 2015 werd hij door paars-wit verkocht aan Qarabaq, maar ook daar kwam de Zweed amper aan de bak. Sinds deze zomer is hij opnieuw actief bij Heracles, waar Anderlecht hem in 2013 wegplukte, en voelt hij zich eindelijk weer voetballer. Onlangs zette Armenteros er een nieuw clubrecord neer door tegen PEC Zwolle zijn 17e en 18e doelpunt te scoren. Nooit eerder maakte een speler van Heracles zoveel goals in één seizoen.

Over zijn heropleving zegt hij in Voetbal International: 'Ik was altijd een speler die de bal op de middenlijn ophaalde, z'n mannetjes uitspeelde en dan op de buitenkant van de paal schoot. Allemaal leuk, maar daar schiet je niks mee op. Aan het eind van het seizoen staat op een A4-tje: zoveel wedstrijden, zoveel doelpunten. Ik heb de knop omgedraaid.' Over zijn avontuur in Brussel toont Armenteros zich kritisch. 'Het sportieve primeert er niet altijd', was een van de sneren die hij recentelijk liet optekenen in de Zweedse media.

Naast Armenteros is er nóg een spits die in de vrijere Eredivisie helemaal open bloeit: Enes Ünal (19). Een Turks toptalent dat in de zomer van 2015 met de nodige adelbrieven neerstreek in Genk. Hij was de jongste doelpuntenmaker ooit in de Turkse SüperLig, net door Manchester City gekocht en meteen weer verhuurd om zich verder te ontwikkelen. Onder Peter Maes kwam de technisch sterke Ünal aan twaalf wedstrijden en één doelpunt, maar overtuigen deed hij niet. In januari 2016 vertrok hij alweer, naar NAC Breda. In de Nederlandse tweede klasse scoorde de Turkse international negen keer in twaalf wedstrijden. Een efficiëntie die hij ook dit seizoen aanhoudt bij FC Twente, waar hij nu aan 17 competitiegoals zit. Ünal wordt ondertussen aan zowat de helft van Europa gelinkt, gaande van Galatasaray tot Borussia Dortmund.