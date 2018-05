Frank Van Laeken Freelance journalist en auteur Opinie

'De Grote Stilte voor de WK-storm, alsof er in Rusland geen bloed aan de palen kleeft'

Over minder dan een maand begint het WK voetbal in Rusland. Ondanks het feit dat president Vladimir Poetin een - weliswaar democratisch verkozen - despoot is, dat hij de kant kiest van leiders die hun eigen bevolking platbombarderen, dat homo's er maar beter in de kast blijven zitten en dat kritische journalisten vogelvrij verklaard zijn, komt er geen protest op gang. Voetballers zwijgen, zoals ze meestal doen als het om ethische kwesties gaat, maar ook politici en artiesten hullen zich in stilzwijgen. Dat was veertig jaar geleden enigszins anders, zegt Frank Van Laken.