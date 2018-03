De meest geslaagde trainerswissel in de Premier League: Swansea

Toen Carlos Carvalhal op 28 december 2017 werd aangesteld als opvolger van Paul Clement bij Swansea City, was de situatie van de Welshe club niet bepaald rooskleurig. Het was troosteloos laatste in de Premier League.

Dat Swansea zijn lot in handen legde van een relatief onbekende 52-jarige Portugees, werd hier en daar op ongeloof onthaald. 'Er zijn zoveel Engelse topcoaches beschikbaar. Waarom gaan ze voor hem? Dit moet een grap zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat sommige mensen die een voetbalclub besturen niet begrijpen hoe het spelletje werkt', was analist en oud-speler Paul Merson snoeihard.

Tien speeldagen later moet Merson zijn mening bijstellen. Na een indrukwekkende reeks zijn The Swans uit de degradatiezone geklommen. Van alle trainerswissels die dit seizoen in de Premier League zijn doorgevoerd, is die van Carvalhal de meest geslaagde. Hij leidde Swansea onder meer naar thuisoverwinningen tegen Liverpool (1-0), Arsenal (3-1) en seizoensrevelatie Burnley (1-0).

De Koreaanse middenvelder Ki Sung-yueng is enthousiast over de coach: 'Iedereen weet nu wat hij moet doen op het veld, dus hij heeft een groot verschil gemaakt. We denken nu niet meer dat we een wedstrijd gaan verliezen, onze winnaarsmentaliteit is terug aan het komen. Hij heeft de spelers veranderd.'

Dat laatste geldt zeker voor Jordan Ayew. De 26-jarige Ghanese spits, zoon van Abedi Pelé, trapte in de eerste seizoenshelft nog geen deuk in een pakje boter. De laatste weken bedankte hij echter met enkele cruciale goals voor het vertrouwen dat Carvalhal in hem stelt.

De Portugese coach, die eerder vooral clubs uit Portugal, Griekenland en Turkije coachte, loodste The Swans ook naar de kwartfinales van de FA Cup. Daarin komt Tottenham op bezoek. Pittig detail: onder Carvalhal verloor Swansea City tot nu toe nog maar één thuiswedstrijd, die tegen... de Spurs.