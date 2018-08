De MLS-droom van Beckham: stilaan een nachtmerrie?

In 2007 werd hij bij LA Galaxy nog binnengehaald als de grote messias van het Amerikaanse voetbal. Elf jaar later keert David Beckham terug naar de MLS als oprichter van een eigen ploeg in Miami. Of dat is alleszins toch de bedoeling, want de ploeg is er na vijf jaar vol problemen nog steeds niet.