De mooiste goals van Cristiano Ronaldo in de Champions League

Real Madrid staat na een 0-3 overwinning op het veld van Juventus al met anderhalf been in de halve finales van de Champions League, maar hét gespreksonderwerp daags nadien is het tweede doelpunt van Cristiano Ronaldo: een perfect uitgevoerde omhaal die bovendien niemand had zien aankomen. Het kwam CR7 zelfs op applaus van de Juve-supporters te staan.

Trainer Zinedine Zidane stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken: 'We kunnen zeggen dat dit één van de mooiste doelpunten in de geschiedenis van het voetbal is. Hij is misschien nog mooier dan mijn goal in Glasgow. Al was die van mij wel beslissend in een finale', voegde Zidane er glimlachend aan toe.

De Fransman verwees daarmee naar zijn fenomenale volley tegen Leverkusen in 2002. Vergelijk zelf:

Ronaldo is bovendien weer een record rijker, want het was de tiende Champions League-wedstrijd waarin hij scoorde. Hij doet daarmee beter dan de negen van Ruud van Nistelrooy in 2002-2003.

Op zijn 33ste zit de Portugees nu aan 119 treffers in de Champions League, hij is daarmee topschutter aller tijden.

Voor de gelegenheid nog eens een greep van zijn mooiste doelpunten op het kampioenenbal:

Met Manchester United

Met Real Madrid

