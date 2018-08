De Poolse tegenstanders van de KAA Gent en KRC Genk

KAA Gent trekt donderdag naar het uiterste oosten voor de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League. Daar nemen de manschappen van Yves Vanderhaeghe het op tegen Jagiellonia Bialystok, de Poolse nummer twee van de vorige twee seizoenen. De geel-roden zijn de laatste jaren aan een opmars bezig. Opgericht in 1920 door soldaten van een reservebataljon in Bialystok, konden ze zich pas in 2007 stabiel in eerste klasse vestigen. Het budget en de waarde van Jagiellonia zijn de laatste jaren exponentieel gegroeid, waardoor het tegenwoordig de derde ploeg van Polen is, na Legia Warschau en Lech Poznan. Met een budget van 7 miljoen euro blijft de club evenwel wel ruim onder dat van tegenstander AA Gent, dat ruim 44 miljoen als begroting vooropstelt. De trofeeënkast telt momenteel twee pr...