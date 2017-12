De sportmomenten van het jaar: hoe Real Madrid de wetten van de Champions League trotseerde

Omdat ze zich zo vaak in onze zitkamer nestelt, in het midden van de week, is ze zo goed als een vertrouwd persoon geworden. Zij, dat is de Champions League. Er wordt over haar gesproken als over een potentiële verovering, met de grootste namen van Europa als gegadigden. Er wordt over haar gezegd dat ze grillig is en onverzettelijk in haar wetten: haar veroveraar moet eerst lijden, vallen en vervolgens sterker herop staan. Maar vooral: ze draagt nooit twee keer na elkaar hetzelfde shirt.

Maar Spanje heeft de wetten herschreven. Eerst via FC Barcelona, met 'MSN' (Messi, Suarez, Neymar) dat in 2015 de trofee in de lucht mocht steken zonder één keer verslagen te zijn geweest.

Maar vooral via Real Madrid. Met Zinedine Zidane op de bank en Cristiano Ronaldo in de rechthoek is Real erin geslaagd het Europese evenwicht uit te dagen en zijn titel te verlengen, en dat voor het eerst sinds Europacup I in 1992 plaats ruimde voor het huidige competitieformat.

In twee jaar tijd zijn de Madrilenen erin geslaagd een systeem dat onklopbaar leek, te verslaan. Met een middenveld dat wordt gevormd door de intelligentie van Toni Kroos, de klasse van Luka Modric en de vista van Casemiro en een verdediging gestoeld op de kwaliteiten van Sergio Ramos en zijn centers om de dorst naar doelpunten van Ronaldo te lessen.

Niemand werd gespaard, het Real van Zidane schakelde AS Roma, Wolfsburg, Manchester City, Atletico Madrid, Napoli, Bayern München en Juventus uit.

De Champions League kon niet anders dan bezwijken voor zoveel charme, nog meer verfraaid door de glimlach en het verwoestende voetbal van Isco. De Beker met de Grote Oren is een blok ijs dat het gezicht van Real verandert in het hart van een artisjok.