De straffe stoten van Wayne Rooney

Als preminiempje wist Wayne Rooney in een seizoen van 30 wedstrijden 114 keer te scoren voor Everton. Er zat ook een omhaal bij tegen... Manchester United. Dat doet een belletje rinkelen.

Juist. Voor Man U maakte hij het mooiste doelpunt uit zijn carrière. Mooier dan dit wordt het niet. Laat het nu ook net het enige doelpunt zijn in de derby tegen stadsrivaal Manchester City. Niet enkel een wondermooi, maar ook een levensbelangrijk doelpunt dus.

THAT sensational bicycle kick by #Rooney vs Man City back in 2011🔥 What an amazing goal. Simply stunning. #mufc pic.twitter.com/FcThntQ0Q0 -- UnitedScore (@utdscore) May 27, 2016

Rooney was ooit de jongste doelpuntenmaker in de Premier League. Zestien jaar was hij toen een afstandsschot van zijn voet van meer dan dertig meter ver binnen vloog. Nu is die eer als jongste goalscorer weggelegd voor James Vaughan. Hij speelde ook voor Everton (2005) en trof raak tegen Crystal Palace op een leeftijd van 16 jaar en 274 dagen.

Rooney duidt Paul Scholes aan als je hem vraagt wie hij de beste speler vindt met wie hij ooit in de ploeg speelde. Clarence Seedorf vindt hij dan weer de beste speler die bij de tegenpartij op het veld stond.

Na dertien jaar maakte hij de terugkeer van Man United naar Everton. In zijn eerste wedstrijd in de Premier League deed hij meteen waarvoor hij het meest bekend staat: scoren. Alweer een belangrijk doelpunt, want het bleef bij een 1-0 overwinning tegen Stoke City.

Doelman Peter Shilton zal hij nooit meer inhalen als speler met de meeste caps voor Engeland. Rooney deed er wel maar 13 jaar over om zijn 119 wedstrijden voor de Three Lions te spelen, Shilton haalde 125 caps gespreid over 20 jaar.

Het record van meeste doelpunten (53) voor de Engelse nationale ploeg is wel in zijn bezit. In dat klassement gaat hij Sir Bobby Charlton (49) en Gary Lineker (48) voor. Hij scoorde zijn 50e voor Engeland vanop de stip tegen Zwitserland in 2015.

Wayne Rooney's record breaking England goal against Switzerland, as seen by me! https://t.co/UndzD6TPdz -- Dan (@my_nameis_dan) September 8, 2015

Om topscorer aller tijden te worden van de Mancunians duurde het iets langer. Op 21 januari 2017 scoorde hij zijn 250e voor de club, één meer dan... opnieuw Sir Bobby Charlton. Uiteindelijk klokte Rooney af op 253. Net als bij de Engeland zal het nog wel een tijdje duren vooraleer iemand nog maar in de buurt komt van zijn indrukwekkende records.